CapaSystems onthult CapaOne, een op de cloud gebaseerd Unified Endpoint Management Platform, gebouwd om Microsoft Intune uit te breiden

Het in Europa ontwikkelde platform consolideert endpointoperaties in één operationele laag voor moderne IT-teams

COPENHAGEN, Denemarken, 15 januari 2026 /PRNewswire/ -- CapaSystems A/S, een Europese leider in endpointmanagement en cybersecurity-innovatie met meer dan 30 jaar ervaring, kondigde vandaag de lancering aan van CapaOne (www.capaone.com), een volledig geïntegreerd, cloud-native endpointmanagementplatform dat ontworpen is om Microsoft Intune uit te breiden en te voltooien.

CapaOne Platform

CapaOne vereenvoudigt moderne IT-operaties door in één, intuïtief platform patching, drivermanagement, vulnerability handling, asset visibility, mobile device management en privileged access control te verenigen. Door cruciale endpointmogelijkheden in één operationele laag te consolideren, stelt CapaOne IT-teams in staat om de wildgroei van tools te verminderen, de beveiliging te versterken en de totale eigendomskosten te verlagen, terwijl IT op schaal wordt geleverd.

Martin Søndergaard, CEO van CapaSystems, zei:

"Endpointmanagement is een hoeksteen geworden van moderne cyberbeveiliging. Aangezien organisaties geconfronteerd worden met toenemende cyberbedreigingen en toenemende regelgevende druk, hebben ze volledige zichtbaarheid en controle nodig over wie toegang heeft tot hun gegevens. CapaOne is gebouwd in Denemarken en wordt gehost in Europa, wat wereldwijde organisaties het vertrouwen geeft dat hun apparaten, gegevens en mensen worden beschermd onder Europese regelgevingskaders zoals GDPR en NIS2. Ontworpen om Microsoft Intune aan te vullen, biedt CapaOne organisaties een duidelijk voordeel bij het uitbreiden van hun Microsoft-strategie en het verminderen van complexiteit en risico."

CapaInstaller, de beproefde oplossing van CapaSystems op locatie van de klant, ondersteunt al tientallen jaren duizenden IT-professionals bij het beheer van wereldwijde endpoint-operaties. CapaOne bouwt voort op deze 30-jarige basis en levert betrouwbare endpoint-expertise in een moderne, op de cloud gebaseerde oplossing die ontworpen is om organisaties te helpen veilig en efficiënt te werken in het veranderende dreigingslandschap van vandaag.

De nieuwe merkidentiteit van CapaOne weerspiegelt zijn sterke verleden en signaliseert tegelijkertijd de volgende fase van groei en innovatie in endpointmanagement.

Ga voor meer informatie naar www.capaone.com.

Over CapaOne

CapaOne is een op de cloud gebaseerd SaaS-platform dat ontworpen is om Microsoft Intune uit te breiden en te voltooien, waardoor IT-teams een slimmere manier hebben om endpoints te beheren in Microsoft-, Android- en Apple-omgevingen. Door endpoint-operaties in één oplossing te consolideren, vermindert CapaOne de wildgroei van tools, vereenvoudigt het de operaties en verlaagt het de totale eigendomskosten. CapaOne is gebouwd in Denemarken, wordt gehost in Europa en voldoet volledig aan de Europese normen voor gegevensbescherming en naleving. CapaOne is eigendom van CapaSystems A/S, een Europese leider in endpointmanagement en cybersecurity-innovatie met meer dan 30 jaar ervaring. www.capaone.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860566/CapaSystems_CapaOne.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860565/CapaOne_Logo.jpg