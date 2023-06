Carbon-Free Europe publiceert nieuwe modellen van energiesystemen

Nieuwe studie analyseert Europa's vooruitgang op het vlak van koolstofneutraliteit met behulp van geavanceerde energiesysteemmodellen om de laatste veranderingen in het energiebeleid en de technologiekosten te evalueren

BRUSSEL, 8 juni 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft Carbon-Free Europe (CFE), in samenwerking met Evolved Energy Research, zijn nieuwste Jaarlijkse Perspectief op decarbonisatie gepubliceerd. Deze analyse gebruikt baanbrekende energiesysteemmodellen en geeft jaarlijks inzicht in Europa's vooruitgang op het vlak van koolstofneutraliteit om de laatste veranderingen in energiebeleid en technologiekosten te evalueren.

De analyse van dit jaar omvat richtlijnen voor het huidige EU-beleid, waaronder de Verordening voor een nettonulindustrie, de hervorming van het elektriciteitsmarktontwerp, de nationale energie- en klimaatplannen (NEKP), de investeringsstrategie voor het Green Deal Industrial Plan (GDIP) en de doelstellingen voor 2040. De resultaten schetsen de technologie-inclusieve richting die Europa moet volgen om de klimaatverbintenissen na te komen.

De Russische invasie van Oekraïne legde de Europa's afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bloot, die uitmondde in moeilijkheden op vlak van de energievoorziening en bijhorende prijsstijgingen. De analyse van CFE geeft weer hoe de Europese Fit for 55 en REPowerEU de grondvesten hebben gelegd om Russisch aardgas te bannen, en de versnelling van de energietransitie hebben geschetst waarbij de energiesoevereiniteit in Europa is gewaarborgd.

Belangrijkste punten

Oekraïne kan een unieke bijdrager worden aan zowel groene elektriciteit als waterstof voor de rest van Europa door tegen 2050 bijna 100 GW aan nieuwe wind- en zonne-energie toe te voegen, hetgeen overeenkomt met bijna 20% van de huidige capaciteit aan hernieuwbare energie van de EU.

De EU zal tegen ongekende snelheden nieuwe infrastructuur – elektriciteitsnetten, waterstofpijpleidingen en CO 2 -pijpleidingen – moeten aanleggen om zijn groene-economie te waarborgen, waarbij snellere plaatsing, vergunningverlening en financiering van projecten nodig zijn.

Het is absoluut noodzakelijk om de EU financiering op korte termijn en de R&D-ondersteuning voor innovatieve technologieën op lange termijn te vereenvoudigen.

Het stimuleren van flexibiliteit is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van een groen elektriciteitsnetwerk (bv. door de hervorming van het elektriciteitsmarktontwerp en het actualiseren van het tariefontwerp om rekening te houden met systeembrede kosten).

Sommige landen zullen het potentieel van hun hernieuwbare hulpbronnen maximaal benutten, wat het belang van langetermijnplanning voor de beperkte hulpbronnen en de beschikbaarheid van grond verder benadrukt.

"Het Jaarlijkse Decarbonisatieperspectief van Carbon-Free Europa beklemtoont dat Europa in staat is om zijn klimaat- en energiedoelstellingen te halen zonder terug te vallen op fossiele brandstoffen, ondanks de huidige energie- en kostencrisis", aldus Lindsey Walter, medeoprichter van CFE. "Terwijl beleidsmakers onderdelen van het GDIP ontwikkelen en afronden, moeten ze prioriteit geven aan de technologie-inclusieve benadering die onze modelleringen schetsen. Zo moeten ze ervoor zorgen dat Europa niet alleen zijn energie-onafhankelijkheid veiligstelt, maar ook zijn wereldwijde concurrentievermogen op de markt voor groene energie bestendigt."

"Een efficiënte, effectieve weg naar netto-nul-uitstoot tegen 2050 zal steunen op een evenwicht tussen strategische planning op korte en lange termijn in de EU", aldus CFE Senior Research Advisor Isabelle Chan. "Terwijl landen werken aan het opnemen van nieuwe klimaatdoelstellingen in hun NEKP-herzieningen, zoals uitgetekend door het Fit for 55 en REPowerEU, meten ze rekening houden met het potentieel en de kwaliteit van hernieuwbare hulpbronnen, maatschappelijke barrières, beperkingen op het gebied van landgebruik en grensoverschrijdende energiestromen met aangrenzende regio's om succesvol te zijn. De nieuwste modelleringsanalyse van Carbon-Free Europe onderstreept het belang van deze aanpak en schetst de stappen die de Europese klimaatleiders moeten nemen om deze uitdaging het hoofd te bieden."

Vorig jaar bracht Carbon-Free Europe zijn eerste modellering van energiesystemen uit, die vijf verschillende trajecten identificeerde voor de EU en het VK om hun 2050 netto-nul-uitstoot te bereiken.

Carbon-Free Europe

Carbon-Free Europe promoot het ondersteunen een ambitieuze decarbonisatie agenda in Europa, en het leveren van inspanningen om de Europese energiesystemen te innoveren en te moderniseren. Door een combinatie van baanbrekend onderzoek en belangenbehartiging probeert de organisatie nationale regeringen aan te moedigen om elke groene energietechnologie in te zetten die nodig is, opdat de wereld tegen 2050 netto-nul-uitstoot bereikt.

