Carbon-Free Europe prezentuje postępy Europy w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej

W przeprowadzonym w ostatnim czasie badaniu przeanalizowano postępy Europy w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej przy użyciu najnowocześniejszych modeli systemów energetycznych oraz biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w europejskiej polityce energetycznej i kosztach technologii.

BRUKSELA, 8 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- Organizacja Carbon-Free Europe (CFE) we współpracy z Evolved Energy Research opublikowała dziś najnowszy raport na temat dekarbonizacji, który dostarcza wglądu w postępy Europy w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, wykorzystując najnowocześniejsze modele systemów energetycznych oraz biorąc pod uwagę ostatnie zmiany w europejskiej polityce energetycznej i kosztach technologii.

Tegoroczna analiza zawiera wytyczne dotyczące bieżącej polityki unijnej, w tym założenia aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie, reformy rynku energii elektrycznej, krajowych planów na rzecz energii i klimatu oraz strategii inwestycyjnej dla planu przemysłowego Zielonego Ładu. Nakreślono również kierunek, w jakim powinna podążać Europa, aby zrealizować swoje zobowiązania klimatyczne.

Rosyjska inwazja na Ukrainę uwypukliła kryzys dostaw energii i cen, który wynika z uzależnienia Europy od paliw kopalnych. Analiza CFE pokazuje, w jaki sposób unijne programy „Fit for 55" i „REPowerEU" stworzyły podstawy ku temu, aby zrezygnować z rosyjskiego gazu ziemnego i otworzyły drogę do przyspieszenia transformacji energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu suwerenności energetycznej Europy.

Najważniejsze wnioski z badania CFE:

Ukraina może stać się wyjątkowym dostawcą zarówno czystej energii elektrycznej, jak i wodoru dla reszty Europy, wnosząc wkład w postaci blisko 100 GW nowej energii wiatrowej i słonecznej do roku 2050, co odpowiada blisko 20% obecnej ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł na terenie Unii Europejskiej. Unia Europejska będzie musiała zbudować nową infrastrukturę energetyczna – sieci elektroenergetyczne, rurociągi wodorowe i rurociągi CO2 – w bezprecedensowym tempie, aby utrzymać gospodarkę opartą na czystej energii, co będzie wymagać szybszego ustalenia lokalizacji, wydawania pozwoleń i finansowania projektów. Konieczne jest, aby Unia Europejska uprościła zasady finansowania i wsparcia na rzecz badań i rozwoju w zakresie innowacyjnych technologii niezbędnych do długofalowej dekarbonizacji. Wspieranie elastyczności (np. poprzez reformę rynku energii elektrycznej) ma kluczowe znaczenie w kontekście niezawodnego i przystępnego cenowo działania zdekarbonizowanej sieci energetycznej. Niektóre kraje maksymalnie wykorzystają swój potencjał w zakresie zasobów odnawialnych, co oznacza potrzebę długofalowego planowania, biorąc pod uwagę ograniczenia zasobów i dostępności gruntów.

„W tegorocznym raporcie na temat dekarbonizacji opracowanym przez Carbon-Free Europe podkreślono, że Europa jest w stanie zrealizować cele klimatyczne i energetyczne bez konieczności powrotu do paliw kopalnych, pomimo obecnego kryzysu energetycznego i wzrostu kosztów" ‒ powiedziała współzałożycielka CFE Lindsey Walter. – „W miarę jak decydenci polityczni opracowują i finalizują elementy planu przemysłowego Zielonego Ładu, należy podejść priorytetowo do modelu uwzględniającego wszystkie rozwiązania technologiczne, by zapewnić Europie nie tylko niezależność energetyczną, ale także wzmocnić jej globalną konkurencyjność na rynku czystej energii".

„Efektywna i skuteczna droga do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050 będzie opierać się na osiągnięciu równowagi pomiędzy krótko- i długoterminowym planowaniem strategicznym w Unii Europejskiej" ‒ powiedziała Isabelle Chan, starszy doradca ds. badań w CFE. – „W miarę podejmowania przez kraje wysiłków na rzecz włączenia nowych celów klimatycznych do swoich krajowych planów na rzecz energii i klimatu, w tym przewidzianych w programach „Fit for 55" i „REPowerEU", aby odnieść sukces, muszą one również brać pod uwagę potencjał i jakość zasobów odnawialnych, bariery społeczne, ograniczenia w użytkowaniu gruntów i transgraniczne przepływy energii z sąsiednimi regionami. Najnowsza analiza modelowania Carbon-Free Europe podkreśla znaczenie tego podejścia i wskazuje kroki, jakie muszą podjąć europejscy liderzy klimatyczni, aby sprostać temu wyzwaniu".

W ubiegłym roku organizacja Carbon-Free Europe przedstawiła swój pierwszy model systemów energetycznych, w ramach którego zidentyfikowało pięć różnych ścieżek dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, mających umożliwić realizację zobowiązań w zakresie osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Carbon-Free Europe

Carbon-Free Europe działa w całej Europie na rzecz rozszerzania wsparcia dla ambitnego programu dekarbonizacji i wysiłków ukierunkowanych na innowacje i modernizację europejskich systemów energetycznych. Poprzez połączenie najnowocześniejszych badań i działań wspierających, organizacja stara się zachęcić rządy krajowe do wdrażania rozwiązań technologicznych opartych na czystej energii, niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku.

W celu uzyskania dalszych informacji, danych technicznych dotyczących modelowania lub wywiadów z Lindsey Walter, prosimy o kontakt z Kreab pod numerem telefonu: + 44 (0)7766 990075 lub pocztą elektroniczną: [email protected].

SOURCE Carbon-Free Europe