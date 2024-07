Case Packing Systems komt sneller op de markt met slimmere machines en het FactoryTalk® Optix™ platform

De in Nederland gevestigde machinebouwer programmeert modulaire machines met een flexibele cloud-gebaseerde softwareoplossing die snel en eenvoudig kan worden aangepast aan elke modulecombinatie

BRUSSEL, 18 juli 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), 's werelds grootste bedrijf dat zich toelegt op industriële automatisering en digitale transformatie, heeft vandaag aangekondigd dat Case Packing Systems BV (CPS) als een van de eerste bedrijven in de Benelux het FactoryTalk® Optix™ softwareplatform gaat gebruiken.

De Nederlandse specialist in casepacking gebruikt de human machine interface (HMI) en visualisatiesoftware om het ontwerpen, testen en ontwikkelen van de programmering voor zijn modulaire casepackingtechnologieën te stroomlijnen. Door gebruik te maken van een volledige hardwarearchitectuur van Rockwell Automation zal het nieuwe machineplatform een groter exportpotentieel hebben, waarbij het bedrijf zijn zinnen heeft gezet op de Noord-Amerikaanse markt.

"Ons FactoryTalk Optix-platform biedt machinebouwers en eindgebruikers meer kracht en flexibiliteit bij het ontwerpen, bouwen en testen van operationele programmering," legt Jan Van Den Bossche, Regional VP Technology & Domain Expertise bij Rockwell Automation, uit. "Het is zeer schaalbaar en cloudgebaseerd, het kan digitale transformaties stimuleren en helpt bedrijven aanzienlijke tijd, technische inspanningen en programmeerkosten te besparen, zowel voor herontwikkelingsprojecten, zoals deze, als voor compleet nieuwe gebouwen. Nauwe en naadloze integratie met onze andere automatiserings- en informatieoplossingen levert kant-en-klare mogelijkheden vanuit een zeer aanpasbare en flexibele architectuur."

De geïntegreerde architectuur is ontwikkeld met hulp van Routeco Netherlands, een lid van het Rockwell Automation PartnerNetwork ecosysteem als geautoriseerde distributeur met toegevoegde waarde en geautoriseerde service provider (ASP) partner. Routeco Nederland gaf de configuratie door aan VerAutomation BV, specialist in industriële automatisering en onderdeel van VINCI Energies. Deze Rockwell gold-level systeemintegrator ontwikkelde de PLC-code met Studio 5000 Logix Designer® software en de application programming interface (API) voor de besturing met behulp van het FactoryTalk Optix-platform.

"Al onze machines zijn opgebouwd uit modules, dus elke klanttoepassing bestaat uit een andere combinatie van technologieën die hun eigen unieke HMI programmering en testen vereisen," zegt Gunter Beurs, software engineer bij CPS. "Met de FactoryTalk Optix-software kunnen we softwaremodules en add-on-instructies meerdere keren opnieuw gebruiken. Dit ons helpt om de totale doorlooptijd voor ontwikkeling te verkorten. We krijgen ook een automatiseringsoplossing die op de Noord-Amerikaanse markt algemeen geaccepteerd is."

Carlo Geers, product sales specialist bij Routeco Netherlands B.V., voegt hieraan toe: "Zodra u de HMI inschakelt, detecteert deze de modules in de programmeerbare logische controller en genereert het de HMI-toepassing; eigenlijk wordt 80% van het programma tijdens het opstarten gegenereerd. Case Packing Systems heeft de FactoryTalk Optix-software flink op de proef gesteld en naar nieuwe prestatieniveaus getild dankzij de ondersteuning van het ASEM team in Italië."

CPS ziet niet alleen snellere ontwikkeling en snellere lanceringsmogelijkheden. De machines zijn ook slimmer, hebben meer functies en genereren aanzienlijk meer operationele gegevens vergeleken met de eerdere oplossing. Naast al deze digitaal aangestuurde verbeteringen profiteren eindgebruikers ook van een duidelijkere en intuïtievere HMI-interface.

"Met de volgens ISA-88 ontwikkelde PLC-code en door gebruik te maken van FactoryTalk Optix hebben we CPS een softwareoplossing geleverd die in wezen toekomstbestendig is," aldus Gerrit Huijbers, senior project engineer, software, VerAutomation.

