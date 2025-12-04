Cevitr versnelt wereldwijde groei en brengt Digital Workers aangestuurd door AI op de markt in de V.S.

DALLAS, 4 december 2025 /PRNewswire/ -- Cevitr, een toonaangevende leverancier van Digital Workers aangedreven door RPA (Robotic Process Automation) en AI (Artificial Intelligence) oplossingen, met twee gevestigde kantoren in het Verenigd Koninkrijk, kondigt vandaag de officiële opening aan van haar nieuwe Amerikaanse entiteit, Cevitr Inc., gevestigd in Dallas, VS. Het in 2018 opgerichte Britse bedrijf breidt haar activiteiten naar Amerika uit, in lijn met haar ambitie om een wereldwijde leverancier van RPA- en AI-oplossingen te worden.

Cevitr investeert in de Amerikaanse markt en bouwt capaciteit op in Dallas door lokaal talent in dienst te nemen en te koesteren. De verhuizing, die de afgelopen jaren zorgvuldig werd voorbereid, bevestigt de toewijding van Cevitr om service-innovatie aan te bieden en haar klanten geweldige resultaten te leveren. Met een bestaand klantenbestand in onder andere de bouwsector, de horeca, productie, detailhandel, gezondheidszorg en de liefdadigheidssector, is Cevitr klaar om haar digitale werker 'Jo' op de Amerikaanse markt te brengen.

Cevitr onderscheidt zich met een eenvoudig toe te passen model voor bedrijven van elke omvang en levert waarde binnen enkele weken met een focus op bedrijfsresultaten. De Digitale Workers van Cevitr werken 24/7, 365 dagen per jaar en voeren taken snel en nauwkeurig uit. Ze bevrijden mensen van monotoon, repetitief werk zodat ze zich kunnen richten op taken met meer waarde, waardoor organisaties zeer productief kunnen zijn.

De activiteiten in de VS zullen worden geleid door Jaideep Mudholkar, voorzitter & CEO van Cevitr Inc., die uitgebreide ervaring en een bewezen staat van dienst meebrengt in het uitbouwen van bedrijven op de Amerikaanse markt.

Jaideep is enthousiast over de uitdaging die voor hem ligt en ziet een veelbelovende toekomst voor Cevitr Inc.:

"Onze Amerikaanse activiteiten zijn gebaseerd op onze basisbedrijfsfilosofie: lokale klanten echte ondersteuning met de 'voeten op de grond' bieden. Dankzij deze aanpak kunnen we capaciteiten ontwikkelen die essentieel zijn voor het uitbouwen van een sterk, duurzaam bedrijf, terwijl we gebruik maken van de rijke ervaring die we hebben opgedaan met onze succesvolle activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. We zijn enthousiast over de kansen die voor ons liggen en vastbesloten om op de markt een betekenisvolle impact te hebben."

Over de uitbreiding gaf Ramesh Menon, Managing Director van Cevitr Limited, volgend commentaar:

"We zijn opgetogen om onze Amerikaanse activiteiten te lanceren, voortbouwend op de sterke grondslag die onze Britse activiteiten hebben gelegd. Dit stelt ons in staat om onze diensten in beide regio's uit te breiden en tastbare resultaten te leveren, nu we het volgende hoofdstuk van groei en innovatie inzetten."

Het kantoor van Cevitr Inc. zal gevestigd zijn in Richardson, Dallas — een gebied dat specifiek geselecteerd is vanwege de sterke informatietechnologie-industrie, de nabijheid van de Universiteit van Texas in Dallas en toegang tot uitstekend lokaal talent — de perfecte locatie voor het Noord-Amerikaanse kantoor van Cevitr. Door met dezelfde basisprincipes van open communicatie, sterk teamwerk en een vlijmscherpe focus op resultaten voor de klant verder te werken, zijn de mogelijkheden voor Cevitr Inc. eindeloos.

Voor meer informatie over het werk van Cevitr en hoe u bedrijfsprocessen zou kunnen automatiseren, kunt u het team telefonisch bereiken op +1 214-238-0982, een e-mail sturen naar [email protected] of de website bezoeken om een vraag te stellen op www.cevitr.com.

Over Cevitr

Cevitr is een internationaal bedrijf dat Digital Workers aanbiedt aan organisaties van elke omvang met behulp van RPA (Robotic Process Automation) en AI. De Digital Workers worden volledig getraind op de systemen van de eindklant en worden op basis van een maandabonnement zonder investeringen vooraf aangeboden. De service is inclusief softwarelicenties, ontwikkeling en implementatie en de klant kan binnen enkele weken van de voordelen van een Digital Workmate profiteren.

