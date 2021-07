Chargebee ondersteunt complexe verkoopprocessen van grote bedrijven met de 2021 zomerintroductie van nieuwe producten

Updates zijn onder meer: efficiënte kortingen op itemniveau, configureerbare regels om facturatie op basis van gebruik te automatiseren en een toonaangevend aantal integraties met betaalgateways.

SAN FRANCISCO, 28 juli 2021 /PRNewswire/ -- Chargebee, het toonaangevende platform voor beheer van abonnementen, facturatie en omzet, kondigt vandaag de algemene beschikbaarheid aan van haar 2021 zomerintroductie van nieuwe producten aan. Met deze introductie richt Chargebee zich op grote bedrijven om de complexe aankoopprocessen van hun klanten verder te ondersteunen.

Met meer dan 3000 klanten over de hele wereld die een gemiddelde van 150% YOY-omzetgroei realiseren, kijkt Chargebee's 2021 zomerupdate om bedrijven te helpen hun ongelooflijke groei te behouden. Enkele van de grootste uitdagingen waarmee middelgrote tot grote bedrijven worden geconfronteerd, zijn het aanbieden van aantoonbaar eerlijke prijzen en facturatie, het snel doorlopen van prijsonderhandelingscycli en het vermogen om de betaalmethoden van hun voorkeur te ondersteunen. Om deze uitdagingen aan te gaan, omvat de zomerintroductie de volgende functies:

Volledig geautomatiseerde facturatie op basis van gebruik, inclusief ondersteuning van multidecimale prijzen waarmee bedrijven prijsbewuste kopers kunnen overtuigen en de prijs nauwkeurig kunnen afstemmen op de waarde.

Special datacenters in Australië voor uitbreiding in Azië-Pacific.

Verbeteringen ter ondersteuning van de internationale uitbreiding in Europa, waaronder extra talen (Kroatisch, Oekraïens en Bulgaars); nieuwe lokale betaalvormen (iDEAL, Sofort en Bancontact).

'Kortingfunctie' die verkooporganisaties in staat stelt gerichter offertes en contracten op te stellen met kortingen op itemniveau.

'Offline afrekenen' waarmee bedrijven klanten kunnen werven in regio's die geen digitale betaalmethoden ondersteunen.

'Afrekenen als gast' ter ondersteuning van hybride producten voor zakelijke markten met zowel terugkerende als eenmalige prijsmodellen.

De introductie versterkt ook de belangrijkste mogelijkheden van het platform in Data & Analytics (flexibele MRR-berekening, aangepaste rapporten) en Enterprise Application integraties (Hubspot, Salesforce, en Netsuite).

"Groei leidt tot complexiteit." zegt Krish Subramanian, CEO van Chargebee. "Geen enkel bedrijf wil complex zijn, maar dat is onvermijdelijk naarmate de activiteiten groeien en bedrijven gedwongen zijn hun aanbod aan te passen om de groei van hun bedrijf voort te zetten. Dit probleem doet zich vooral voor bij bedrijven met een omzet van 10 tot 500 miljoen dollar, waarvan het klantenbestand steeds diverser wordt. Met deze zomerupdate helpen we die complexiteit de kop in te drukken, zodat bedrijven efficiënt kunnen blijven groeien."

MakeSpace, de toonaangevende Amerikaanse oplossing voor opslag op aanvraag, gebruikte Chargebee om zijn uitbreiding van 4 naar 31 markten in één jaar te ondersteunen.

"Wanneer u iets bouwt dat zo complex is als facturatie, is het inherent dat u niet in staat bent om alle complexe vereisten die u team wenst, te bouwen. U weet dat dit interne systeem zal uitvallen, problemen zal hebben, tenzij u er veel tijd en middelen aan hebt besteed. Overschakelen naar Chargebee is een grote upgrade geweest voor ons. Jullie lossen de problemen op die we over een jaar zouden hebben.", aldus Matthew Busel, die Chargebee hielp implementeren bij MakeSpace.

Deze update van Chargebee's platform is slechts de laatste in een reeks om bedrijven te helpen blijven groeien. Andere belangrijke verbeteringen van het afgelopen jaar zijn: diepgaande integraties met CRM- en financiële toepassingen zoals Salesforce, Hubspot, Netsuite en Intacct, een volledig vernieuwde productcatalogus om de prijsstelling en verpakking voor grote productportfolio's te vereenvoudigen, en speciale datacenters in Europa en Azië-Pacific om bedrijven te helpen met prestatie- en nalevingsproblemen bij internationale uitbreiding.

Lees hier meer over Chargebee's 2021 zomerproductupdates.

Over Chargebee

Chargebee is het platform voor het beheer van abonnementen, facturatie en omzet dat de omzetactiviteiten automatiseert van meer dan 3000 snelgroeiende op abonnementen gebaseerde bedrijven, van startups tot grote bedrijven. Het SaaS-platform helpt bedrijven gebaseerd op abonnementen in verschillende verticalen - SaaS, e-commerce, e-learning, IoT, publicaties, enz. - hun omzet te beheren en te verhogen door het automatiseren van activiteiten rond abonnementen, facturatie, betalingen en omzettherkenning en het biedt belangrijke statistieken, rapporten en inzichten in hun bedrijf. Opgericht in 2011, Chargebee bedient bedrijven in 60 landen en mag onder meer Okta, Freshworks, Calendly en Study.com tot haar klanten rekenen. Meer informatie op www.chargebee.com

