Cibdol Doet Mee Aan Benefietevenement Fight Cancer Night

BASEL, Zwitserland, 19 juli 2021 /PRNewswire/ -- Cibdol, een Zwitserse producent van CBD-producten, is van de partij op Fight Cancer Night. Dit kickboksevenement in Boerdonk, Nederland, vindt plaats op 4 september 2021 en belooft een benefietavond vol actie te worden ten bate van twee toonaangevende kankerfondsen, namelijk KiKa en Fight Cancer.

In de hoop om meer dan €25.000 op te halen, gaan veertien ondernemers en vertegenwoordigers de strijd met elkaar aan om geld in te zamelen voor levensreddende kankerfondsen. Van Cibdol zullen Lesley van Houten en Thomas de Poorter meedoen en de bedrijfstraditie voortzetten om lokale inzamelingsacties te ondersteunen. De twee goede doelen in kwestie, KiKa en Fight Cancer Night, ondersteunen duizenden mensen met kanker in Nederland.

KiKa is een inspirerende stichting die geld inzamelt voor kinderkanker, waar in Nederland meer dan 550 kinderen per jaar door getroffen worden. KiKa heeft al meer dan €137 miljoen ingezameld en weet als geen ander dat meer onderzoek nodig is om kinderen te ondersteunen en levens te redden.

Fight Cancer is een ander cruciaal goed doel dat het leven van mensen met kanker helpt verlengen en tegelijk financiert het onderzoek dat mogelijk tot een geneesmiddel leidt. Het werk van Fight Cancer is essentieel omdat het gericht is op preventie en duizenden mensen voorlicht over gezonde leefgewoonten.

Met alle bedrijven in de strijd voor een goede zaak, belooft het een daverende avond vol actie te worden. Behalve de geplande gevechten (14 in totaal) zal er een prijsuitreiking en exclusieve afterparty plaatsvinden. Al het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar KiKa en Fight Cancer om hun levensbelangrijke werk voort te zetten.

Alleen door samenwerking kunnen we hopen om de strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte te winnen en de levenskwaliteit verbeteren van iedereen die erdoor wordt getroffen. Sluit je aan bij https://www.cibdol.com/ en meer dan tien lokale bedrijven in de gezamenlijke strijd tegen kanker.

Fight Cancer Night evenementinformatie:

Zaterdag 4 september 2021

Pastoor van Schijndelstraat 37, Boerdonk

Zaal open vanaf 20.00 uur

Alleen voor 18+

Voor meer informatie over het evenement, zie: https://www.cibdol.nl/blog/837-cibdol-op-fight-cancer-night

For pictures visit this link.

Gerelateerde links

https://www.cibdol.com/



SOURCE Cibdol