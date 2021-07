Cibdol participe à une collecte de fonds, à la Fight Cancer Night

BÂLE, Suisse, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Cibdol, un producteur suisse de produits au CBD, participe à la Fight Cancer Night. L'événement de kickboxing à Boerdonk, aux Pays-Bas, aura lieu le 4 septembre 2021 et promet d'être une collecte pleine d'action pour deux grandes organisations caritatives contre le cancer, Kika et Fight Cancer.

Dans l'espoir de récolter plus de 25 000 €, quatorze entrepreneurs et représentants se mesureront les uns aux autres pour collecter des fonds pour des initiatives de lutte contre le cancer. Deux membres de Cibdol, Lesley van Houten et Thomas de Poorter, se joignent à l'événement, perpétuant ainsi une tradition de collecte de fonds au sein de l'entreprise. Les deux organisations caritatives en question, Kika et Fight Cancer, aident des milliers de personnes atteintes de cancer aux Pays-Bas.

Kika est une organisation caritative inspirante qui collecte de l'argent contre le cancer des enfants, qui touchent plus de 550 enfants par an aux Pays-Bas. Avec plus de 137 millions d'euros collectés à ce jour, Kika sait que la recherche est nécessaire afin d'aider les enfants et sauver des vies.

Fight Cancer est une autre organisation caritative essentielle qui contribue à prolonger la vie des personnes atteintes d'un cancer, tout en finançant la recherche susceptible de déboucher sur un traitement. Le travail de Fight Cancer est essentiel, car il se concentre sur la prévention, en informant sur les habitudes de vie saines.

Avec toutes les entreprises qui se battent pour cette bonne cause, la nuit promet d'être intense et pleine d'action. En plus des combats prévus (14 au total), une cérémonie de remise des prix et une soirée exclusive sont prévues. L'argent récolté sera reversé à Kika et Fight Cancer pour leur permettre de sauver des vies.

Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pouvons espérer combattre cette maladie et améliorer la qualité de vie de toutes les personnes concernées. Rejoignez https://www.cibdol.fr et plus d'une douzaine d'entreprises qui s'attaquent au cancer.

Détails de l'événement Fight Cancer Night :

Samedi 4 septembre 2021

Pastoor van Schijndelstraat 37, Boerdonk

Portes ouvertes à partir de 20h00

Réservé aux plus de 18 ans

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.cibdol.fr/blog/837-cibdol-a-la-fight-cancer-night#nl-subscribe-popup

For pictures visit this link.

