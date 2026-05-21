CNTE voltooit met succes een project voor de opslag van C&I-energie van 1,725 MW/4,07 MWh in België

BRUSSEL, 21 mei 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE), een wereldwijde leverancier van geïntegreerde oplossingen voor de opslag van energie die door CATL is geïnvesteerd, heeft met succes de ingebruikname van een commercieel en industrieel (C&I) project voor de opslag van 1,725 MW/4,07 MWh aan energie in België voltooid.

CNTE Belgium Factory ESS Project 1.725MW/4.07MWh The project adopts CNTE's integrated containerized ESS-STAR-T MAX 4MWh

Het project, dat zich in een lokaal industriepark bevindt, maakt gebruik van het STAR-T-containersysteem voor energieopslag van CNTE, aangedreven door CATL-batterijcellen, dat betrouwbaar en efficiënt energiebeheer voor industriële toepassingen biedt.

Aangezien energieprijzen en de drukte op het stroomnet de Europese industrie blijven uitdagen, is het Belgische ESS-project ontworpen om de klant te helpen de operationele efficiëntie te verbeteren door middel van peak shaving (het afvlakken van piekbelasting), energiehandel en geoptimaliseerde strategieën voor samenwerking op energiegebied. Door de elektriciteitskosten te verlagen en de energieflexibiliteit te verbeteren, ondersteunt het systeem de doelstellingen van de klant op het gebied van duurzaamheid en van de energietransitie op de lange termijn.

De inzet onderstreept de groeiende aanwezigheid van CNTE op de Europese markt voor energieopslag en toont de toenemende vraag naar flexibele, hoogwaardige C&I ESS-oplossingen in de hele regio aan.

Het STAR-T-container ESS integreert geavanceerde batterijtechnologie, intelligent energiebeheer en hoge veiligheidsnormen om een stabiele systeemprestatie onder complexe industriële bedrijfsomstandigheden te garanderen. Met een schaalbare architectuur en gelokaliseerde projectondersteuning biedt CNTE wereldwijd maatwerkoplossingen voor commerciële en industriële klanten.

"België is een belangrijke markt in de versnelde energietransitie van Europa", zei CNTE. "We zullen de samenwerking met lokale partners blijven versterken om slimmere en efficiëntere energie-ecosystemen te bouwen en tegelijkertijd klanten te ondersteunen bij het bereiken van grotere onafhankelijkheid van energie en meer duurzaamheid".

Terwijl Europa de integratie van hernieuwbare energie en de industriële koolstofvrijstelling blijft bevorderen, blijft CNTE zich inzetten voor het leveren van innovatieve ESS-technologieën die schonere, slimmere en veerkrachtigere energie-infrastructuur mogelijk maken.

CNTE zal ook aanwezig zijn op The smarter E Europe / Intersolar Europe 2026 in München, Duitsland, van 23 t/m 25 juni op stand C2.450, waar het bedrijf zijn nieuwste innovaties op het gebied van energieopslag zal presenteren en contacten zal leggen met wereldwijde partners in de hernieuwbare energiesector.

Over CNTE

CNTE, geïnvesteerd door CATL, is gespecialiseerd in geïntegreerde oplossingen voor de opslag van energie en biedt R&D, intelligente productie, wereldwijde verkoop en gelokaliseerde service. Met strenge kwaliteitscontrole en gestandaardiseerde levering biedt CNTE hoogwaardige, efficiënte systemen die de wereldwijde energietransitie stimuleren.

Lees meer. CNTE BESS Manufacturer ‧ Battery Energy Storage Systems

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983981/image1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983980/image2.jpg