CNTE met en service avec succès un projet de stockage d'énergie commercial et industriel de 1,725 MW/4,07 MWh en Belgique

BRUXELLES, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE), un fournisseur mondial de solutions intégrées de stockage d'énergie soutenu par un investissement de CATL, a réussi la mise en service d'un projet de stockage d'énergie commercial et industriel (C & I) de 1,725 MW/4,07 MWh en Belgique.

Situé dans un parc industriel local, le projet adopte le système de stockage d'énergie conteneurisé STAR-T de CNTE, alimenté par des cellules de batterie CATL, qui permet une gestion énergétique fiable et efficace des applications industrielles.

CNTE Belgium Factory ESS Project 1.725MW/4.07MWh The project adopts CNTE's integrated containerized ESS-STAR-T MAX 4MWh

Alors que les prix de l'énergie et la pression exercée sur le réseau ne cessent de mettre à l'épreuve les industries européennes, le projet de système de stockage d'énergie en Belgique est conçu pour aider le client à améliorer son efficacité opérationnelle grâce à l'écrêtement des pointes, au trading d'énergie et à l'optimisation des stratégies de collaboration énergétique. En réduisant les coûts de l'électricité et en renforçant la flexibilité énergétique, le système soutient les objectifs à long terme du client en matière de durabilité et de transition énergétique.

Ce déploiement souligne la présence croissante de CNTE sur le marché européen du stockage d'énergie et signale une demande accrue de solutions modulables et performantes de stockage d'énergie C & I dans la région.

Le système de stockage d'énergie conteneurisé STAR-T intègre une technologie de batterie avancée, une gestion intelligente de l'énergie et des normes de sécurité élevées afin de garantir la stabilité des performances du système dans des conditions d'exploitation industrielle complexes. Sur la base d'une architecture évolutive et d'un soutien local aux projets, CNTE continue de fournir des solutions sur mesure aux clients commerciaux et industriels du monde entier.

« La Belgique est un marché important dans l'accélération de la transition énergétique en Europe », a déclaré CNTE. « Nous continuerons à consolider notre coopération avec les partenaires locaux pour construire des écosystèmes énergétiques plus intelligents et plus efficaces, tout en aidant les clients à atteindre une plus grande indépendance énergétique et à adopter des solutions plus durables. »

Alors que l'Europe ne cesse de progresser sur le front de l'intégration des énergies renouvelables et de la décarbonation de l'industrie, la société CNTE reste déterminée à fournir des technologies de système de stockage d'énergie innovantes, qui ouvrent la voie à une infrastructure énergétique plus propre, plus intelligente et plus résiliente.

CNTE exposera également ses dernières innovations dans le domaine du stockage d'énergie sur le stand C2.450 du salon The smarter E Europe/Intersolar Europe 2026 à Munich, en Allemagne, du 23 au 25 juin, afin de nouer des liens avec des partenaires mondiaux dans l'ensemble du secteur des énergies renouvelables.

À propos de CNTE

Soutenue par un investissement de CATL, la société CNTE est spécialisée dans les solutions intégrées de stockage d'énergie et propose des services de R & D, de fabrication intelligente, de ventes mondiales ainsi que des prestations locales. Grâce à un contrôle strict de la qualité et à des livraisons normalisées, CNTE fournit des systèmes très sécurisés à haut rendement qui favorisent la transition énergétique mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : CNTE, fabricant de systèmes de stockage d'énergie par batterie

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