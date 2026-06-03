Coda ontvangt vergunning als grote betalingsinstelling van de Monetary Authority of Singapore

SINGAPORE, 3 juni 2026 /PRNewswire/ -- Coda, een wereldleider op het gebied van monetiseren en distribueren van digitale inhoud, heeft vandaag aangekondigd dat zijn Singaporese entiteit, Coda Payments Pte. Ltd., goedkeuring heeft ontvangen van de Monetary Authority of Singapore MAS voor een vergunning als Major Payment Institution (MPI).

De goedkeuring volgt op de eerdere goedkeuring in principe (IPA, In-Principle Approval) van het bedrijf en is een belangrijke mijlpaal in de groei van het bedrijf als vertrouwde fintech met hoofdkantoor in Singapore. De MPI-licentie machtigt Coda om onder de Singapore Payment Services Act merchant acquisition, binnenlandse geldoverdrachten en grensoverschrijdende geldoverdrachten te blijven verzorgen.

"Het verzekeren van een MPI-licentie in Singapore is een langetermijnambitie geweest van Coda en is een belangrijke stap in onze evolutie als een wereldwijde betalingsonderneming", zei Shane Happach, Chief Executive Officer van Coda. "Coda heeft zijn hoofdkantoor in Singapore en is het afgelopen decennium sterk gegroeid. Singapore zal een centrale rol blijven spelen in onze groei, ons bestuur en onze langetermijnstrategie. Wij blijven ons inzetten om strenge normen voor naleving, beveiliging en operationele veerkracht te handhaven terwijl we partners en klanten ondersteunen in de markten die we bedienen. Nu digitale handel steeds globaler en meer verbonden wordt, blijven de duidelijkheid van het regelgevend kader en de vooruitstrevende aanpak van Singapore het tot een uitzonderlijke plek maken om een betrouwbare betalingsonderneming op te bouwen en op te schalen."

Coda's monetiserings- en distributieoplossingen worden vertrouwd door meer dan 300 van 's werelds toonaangevende uitgevers, waaronder Activision, Electronic Arts, HoYoverse en Moonton. Het bedrijf faciliteert veilige en naadloze betalingen voor miljoenen consumenten wereldwijd bij de aankoop van digitale inhoud en services, en ondersteunt meer dan 400 betaalmethoden in meer dan 70 markten.

Met de MPI-licentie zal Coda Payments Pte. Ltd. doorgaan met het leveren van hoge normen op het gebied van bestuur, naleving van regelgeving, risicobeheer en veiligheid bij het wereldwijd ondersteunen vanuit Singapore van digitale handel voor partners en consumenten.

Over Coda

Coda is een wereldleider op het gebied van monetisering en distributie van digitale inhoud. We worden vertrouwd door meer dan 300 uitgevers, waaronder Activision, Electronic Arts en Riot Games, om hun bereik en omzet wereldwijd te vergroten. Onze out-of-app-oplossingen omvatten Custom Commerce, een volledig aanpasbare webwinkel; Codapay, die naadloze directe betalingen mogelijk maakt via een enkele API-integratie op de websites van uitgevers; Codashop, het voorkeursplatform voor miljoenen gamers om in-game-inhoud te kopen; en Distribution, die het bereik van content uitbreidt via een netwerk van vertrouwde handelspartners. Coda is opgericht in 2011 en heeft zijn hoofdkantoor in Singapore met een team van meer dan 550 Coda-medewerkers over de hele wereld. Coda heeft onlangs Recharge overgenomen, het toonaangevende prepaidbetalingsplatform van Europa. Coda wordt gesteund door Apis Partners, Insight Partners en Smash Capital, en is door Financial Times uitgeroepen tot een APAC High Growth Company (2023), één van Granite Asia's NextGenTech 30 (2024), een betalingsleider op de Fortune Fintech Innovation Asia-lijst (2024) en opgenomen in The Straits Times' Fastest Growing Fintechs (2024).

Ga naar coda.co voor meer informatie over Coda.

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