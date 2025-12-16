Cognizant sluit een vijfjarige IT-service-overeenkomst met ERIKS

Het strategische partnerschap zal ERIKS ondersteunen bij de modernisering van zijn technologische infrastructuur, waardoor het bedrijf zich kan concentreren op innovatie en toekomstige groei kan stimuleren

AMSTERDAM, 16 december 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), een van 's werelds grootste bedrijven voor professionele diensten, heeft een vijfjarige overeenkomst gesloten met ERIKS, een toonaangevende leverancier van industriële componenten. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Cognizant alle operationele IT-diensten van ERIKS beheren en hen tegelijkertijd ondersteunen bij het transformeren en moderniseren van hun technologische infrastructuur. Dit heeft tot doel om ERIKS in staat te stellen zich te concentreren op het bereiken van zijn meest strategische IT-doelstellingen.

pipe

De verwachting is dat het meerjarige partnerschap de operationele efficiëntie zal bevorderen, de digitale mogelijkheden zal verbeteren en de ambities van ERIKS zal ondersteunen om te innoveren en zijn activiteiten in Europa en daarbuiten uit te breiden.

"Partnerschap met Cognizant helpt ERIKS zich te concentreren op onze strategische IT-rollen en belangrijke capaciteiten te ontwikkelen door ons snelle toegang te bieden tot geavanceerde technische expertise", aldus Iman Koster, IT-directeur bij ERIKS. "Deze samenwerking ondersteunt ons vermogen om efficiënt te schalen met opkomende technologieën zoals GenAI, door gebruik te maken van de sterke punten van Cognizant. In een voortdurend veranderende bedrijfsomgeving ondersteunt Cognizant, als een aanpasbare uitbreiding van onze IT-afdeling, onze effectiviteit bij het inspelen op veranderende bedrijfsbehoeften."

"ERIKS en Cognizant hebben sinds 2017 een sterke en samenwerkende relatie opgebouwd", aldus Saket Gulati, Senior Vice President en Head of Northern Europe bij Cognizant. Met deze nieuwe overeenkomst gaan we nu ook echt op strategisch niveau samenwerken. De keuze als betrouwbare partner voor de komende vijf jaar is een bewijs van het vertrouwen dat ERIKS in onze capaciteiten stelt en een erkenning van het uitstekende werk en de nauwe samenwerking die onze teams de afgelopen jaren hebben geleverd."

Over Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ingenieurs moderne bedrijven. We helpen onze klanten om technologie te moderniseren, processen opnieuw te bedenken en ervaringen te transformeren, zodat ze voorop kunnen blijven lopen in onze snel veranderende wereld. Samen verbeteren we het dagelijks leven. Zie hoe op www.cognizant.com of @cognizant.

Neem voor meer informatie contact op met: [email protected]

Over ERIKS

ERIKS is een expert op het gebied van industriële componenten. Daar ontwerpen, ontwikkelen en leveren ze componenten die de efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid in een breed scala van industrieën verbeteren, van afdichtingen, pakkingen, slangen en kleppen tot geavanceerde oplossingen voor rotatie- en stroomregeling. Zie hoe op: https://www.eriks.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845454/pipe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg