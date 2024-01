Collaboration annoncée entre Foyer Global Health et Galytix sur la plateforme de santé numérique 'HealthX' fondée sur l'IA générative

HealthX automatisera les processus de souscription et de réclamation liés à l'assurance maladie, avec des gains de performance et de productivité durables

LONDRES, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Galytix , la plateforme fondée sur l'IA générative pour le secteur financier et Foyer Global Health , l'assureur santé international pour les expatriés et les entreprises, ont annoncé aujourd'hui une collaboration pour mettre en œuvre HealthX, la plateforme numérique de santé pour les assureurs.

Le marché de l'assurance médicale privée internationale (IPMI) repose sur des données qui changent régulièrement de manière significative. HealthX utilise l'IA générative pour combiner des données structurées et non structurées provenant de sources multiples afin de produire des informations, des analyses et des alertes qui améliorent les propositions commerciales, le service client et les performances. La gamme de services offerts par HealthX inclura l'analyse de portefeuille, les alertes et le traitement des réclamations, la souscription et la réévaluation, ainsi que le reporting des risques.

Galytix a lancé récemment sa plateforme HealthX en mettant initialement l'accent sur l'analyse de portefeuille et l'automatisation des processus de base des réclamations relatifs aux risques pour la santé. HealthX permet aux utilisateurs de noter les réclamations en quelques secondes, éliminant ainsi le besoin pour un individu de lire chaque réclamation et de prendre cette décision. Le choix de cette solution s'inscrit dans la stratégie à long terme de Foyer Global Health consistant à disposer d'un modèle de données standardisé et d'une vue consolidée des données de santé. La mise en œuvre avec Foyer Global Health permet de prendre des décisions plus rapidement et de réduire le temps consacré à la collecte et au traitement des données de quelques jours à quelques minutes. Cela permet non seulement de libérer le personnel pour se concentrer sur la croissance de l'entreprise, mais aussi d'améliorer considérablement les délais de traitement et la qualité des données.

« Les puissantes capacités de l'intelligence artificielle générative et l'interface conviviale de HealthX, qui prennent la forme d'un agent de santé, permettent aux utilisateurs de comprendre un sujet plus rapidement, de découvrir de nouveaux points de vue et de nouvelles perspectives de santé, et de faciliter la mise en œuvre des tâches et processus », a déclaré Raj Abrol, PDG de Galytix. « Prenons une question comme 'quelles sont les réclamations à haut risque ?' Normalement, un utilisateur peut diviser cette question en petites questions, faire le tri entre les nombreuses informations disponibles et commencer à assembler les éléments pertinents. Avec l'agent de santé généré, l'utilisateur peut obtenir une réponse en posant simplement sa question en termes simples. C'est l'équivalent d'un analyste sur demande qui automatise le travail de routine et augmente la productivité. »

« Il est difficile d'imaginer le volume de données générées par les polices d'assurance maladie, compte tenu notamment des différents formats dans lesquels nous les recevons », a déclaré François Jacquemin, PDG de Foyer Global Health. « Cette plateforme est fondamentale pour notre croissance en tant qu'entreprise et transformera notre façon de travailler avec les données de santé en nous fournissant une 'source d'or de la vérité'. Nous sommes enthousiastes au vu des gains en efficacité et des informations sur les risques que nous générons déjà grâce à l'IA à ce stade précoce. »

À propos de Foyer Global Health

Foyer Global Health est le fournisseur international en solutions d'assurance maladie et de services pour les personnes mobiles dans le monde, soutenu par l'assureur numéro un du Luxembourg, Foyer S.A. Les plans de Foyer Global Health sont adaptés aux besoins des individus et des groupes du monde entier et offrent une couverture de première classe avec une assistance médicale complète et des services de soins de santé à valeur ajoutée.

Pour en savoir plus sur Foyer Global Health, consultez le site https://www.foyerglobalhealth.com/

À propos de Galytix

Galytix est un fournisseur leader sur le marché d'une plateforme fondée sur l'IA générative et dédiée aux institutions financières. Sa plateforme GX donne accès aux dernières informations, analyses et alertes par l'ingénierie algorithmique des données structurées et non structurées dans un écosystème de données connecté. La société a été fondée en 2015 et compte plus de 100 scientifiques des données et ingénieurs des données qui interviennent sur des marchés clés du monde entier au service des principales entreprises financières.

Pour plus d'informations, consultez le site www.galytix.com .

Contact pour les médias :

Jennifer Berlin

Forefront Communications

+44 (0) 7375 288641

[email protected]