Foyer Global Health gaat samenwerken met Galytix aan GenAI digitaal gezondheidsplatform 'HealthX'

HealthX zorgt voor automatisering van acceptatie- en claimprocessen binnen de ziektekostenverzekering, wat zal leiden tot duurzame prestaties en productiviteitsverbetering

LONDEN, 23 januari 2024 /PRNewswire/ -- Galytix, het GenAI platform voor de financiële sector, en Foyer Global Health, de internationale zorgverzekeraar voor expats en bedrijven, kondigden vandaag hun samenwerking aan voor de implementatie van HealthX, het digitaal gezondheidsplatform voor verzekeraars.

De International Private Medical Insurance (IPMI)-markt is gebaseerd op gegevens die regelmatig aanzienlijk veranderen. HealthX maakt gebruik van generatieve AI om gestructureerde en ongestructureerde gegevens uit meerdere bronnen te combineren om kennis, analyses en waarschuwingen te creëren die de zakelijke proposities, klantenservice en prestaties verbeteren. Het dienstenaanbod van HealthX omvat portfolio-analyse, schademelding en -afhandeling, underwriting en repricing, en risicorapportage.

Galytix ging onlangs live met zijn HealthX platform dat initieel de nadruk legde op portfolio-analyse en het automatiseren van kernprocessen voor schadeclaims voor gezondheidsrisico's. HealthX stelt gebruikers in staat om binnen enkele seconden een score toe te kennen aan claims, zodat elke individuele claim niet langer door iemand moet worden doorgenomen om de beslissing te nemen. De keuze voor deze oplossing maakt deel uit van de langetermijnstrategie van Foyer Global Health om te beschikken over een gestandaardiseerd gegevensmodel en een geconsolideerd overzicht van gezondheidsgegevens. De implementatie met Foyer Global Health zorgt voor snellere beslissingen en het verminderen van de tijd die nodig is voor het verzamelen en verwerken van gegevens van dagen tot enkele minuten. Het maakt niet alleen meer personeel beschikbaar voor bedrijfsgroei, maar het verbetert ook de verwerkingstijd en gegevenskwaliteit.

"De krachtige generatieve AI-mogelijkheden van HealthX en de eenvoudige interface, in de vorm van een 'Health Agent', stellen gebruikers in staat om sneller inzicht te krijgen in een bepaald thema, om nieuwe invalshoeken en gezondheidsinzichten te ontdekken, en alles gemakkelijker af te handelen," aldus Raj Abrol, CEO, Galytix. "Neem bijvoorbeeld een vraag als 'wat zijn de claims met een hoog risico?' Normaal gesproken zou een gebruiker deze vraag opsplitsen in kleinere vragen, de enorme beschikbare informatie doorzoeken, en alles beginnen samenvoegen. Met Health Agent krijgt de gebruiker een antwoord door eenvoudig te vraag te stellen in gewoon Engels. Het is alsof je beschikt over een analist op aanvraag, die routinewerkzaamheden automatiseert en de productiviteit verhoogt.

"Het is moeilijk om je alleen al de enorme hoeveelheid gegevens voor te stellen die wordt gegenereerd door ziektekostenverzekeringen, vooral gezien de verschillende formaten waarin we deze gegevens ontvangen," aldus François Jacquemin, CEO, Foyer Global Health. "Dit platform is van fundamenteel belang voor onze groei als bedrijf en zal de manier waarop we werken met gezondheidsgegevens veranderen door ons een 'gouden bron van waarheid' te bieden. We zijn enthousiast over de efficiëntiewinst en risicokennis die we nu reeds behalen door het gebruik van AI in dit vroege stadium."

Over Foyer Global Health

Foyer Global Health is de internationale zorgverzekeraar en dienstverlener voor wereldwijd mobiele mensen, ondersteund door de grootste verzekeringsmaatschappij in Luxemburg, Foyer S.A. Foyer Global Health biedt verzekeringsregelingen die zijn afgestemd op de behoeften van personen en groepen overal ter wereld en biedt hoogstaande dekking met uitgebreide medische bijstand en gezondheidszorg met toegevoegde waarde.

Meer informatie over Foyer Global Health vindt u op https://www.foyerglobalhealth.com/

Over Galytix

Galytix is een toonaangevend provider van een GenAI-platform specifiek gericht op financiële instellingen. Het GX-platform biedt toegang tot de nieuwste kennis, analyses en waarschuwingen door gestructureerde en ongestructureerde gegevens algoritmisch te verwerken tot een gekoppeld data-ecosysteem. Het bedrijf werd opgericht in 2015 en heeft meer dan 100 data-wetenschappers en data engineers op sleutelmarkten overal ter wereld die hun diensten aanbieden aan toonaangevende financiële bedrijven.

Voor meer informatie, zie www.galytix.com.

