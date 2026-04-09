CoVet behaalt ISO 27001-certificering ter ondersteuning van veilige AI-workflows in de diergeneeskunde

TORONTO, 9 april 2026 /PRNewswire/ -- CoVet, de AI-copiloot die is ontwikkeld om administratieve lasten voor dierenartsen te verminderen, heeft vandaag aangekondigd dat het de ISO 27001-certificering heeft behaald, de toonaangevende internationale norm voor Information Security Management Systems (ISMS). De certificering biedt een strikt kader voor het identificeren van risico's, het implementeren van beheersmaatregelen en het continu verbeteren van de bescherming van gevoelige gegevens.

Voor dierenartspraktijken gaan die gegevens veel verder dan alleen medische dossiers. Praktijken beheren patiëntgeschiedenissen, diagnoseresultaten, behandelplannen, contact- en facturatiegegevens van cliënten en interne communicatie, die allemaal veilig, accuraat en toegankelijk moeten blijven. De certificering van CoVet bevestigt dat deze gegevens worden beschermd door middel van gestructureerd risicobeheer, toegangscontroles, versleutelingspraktijken en voortdurende monitoring.

Naarmate steeds meer praktijken AI gebruiken in de consultatieruimte, stijgen de verwachtingen rond beveiliging hand in hand met prestaties. Diergeneeskundige teams hebben systemen nodig die niet alleen consulten efficiënt documenteren, maar ook de volledige levenscyclus van cliëntgegevens beschermen. De ISO 27001-certificering geeft aan dat CoVet aan deze verwachtingen voldoet met gecontroleerde, wereldwijd erkende beveiligingsmaatregelen.

"Diergeneeskundige teams zouden geen compromis moeten hoeven sluiten tussen efficiëntie en beveiliging", aldus Yannick Bloem, CEO van CoVet. "ISO 27001 legt een hoge lat voor de manier waarop met gegevens wordt omgegaan, van toegangsrechten tot incidentrespons, en het behalen ervan benadrukt hoe ernstig CoVet die verantwoordelijkheid neemt."

CoVet is ontwikkeld door diergeneeskundige professionals en teams kunnen zich tijdens consulten volledig op de patiënt richten, terwijl het papierwerk buiten de werkuren wordt verminderd. Het beveiligingskader omvat een strikt toegangsbeleid voor gegevens, infrastructuurbeveiliging en continue risicobeoordelingsprocessen die zijn afgestemd op internationale normen, waaronder HIPAA, GDPR, PIPEDA en SOC2 Type 2.

"AI moet zijn plaats in de praktijk verdienen", aldus Mike Parent, COO van CoVet. "Deze certificering weerspiegelt de systemen en discipline achter ons platform. Dit betekent dat praktijken erop kunnen vertrouwen dat de gegevens die hun zorgverlening ondersteunen, met dezelfde zorgvuldigheid worden beheerd als die waarmee zij geneeskunde beoefenen."

Naarmate CoVet uitbreidt om nieuwe workflows en specialisaties te ondersteunen, biedt het ISO 27001-gecertificeerde ISMS een stevige basis om beveiliging, veerkracht en verantwoordelijkheid te waarborgen in steeds veranderende klinische omgevingen.

Over CoVet

CoVet is een AI-gestuurde klinische copiloot, ontwikkeld door diergeneeskundige professionals, voor diergeneeskundige professionals. CoVet is ontworpen om administratief werk te verminderen en burn-out te voorkomen, en automatiseert SOAP-verslagen, transcribeert consulten en stroomlijnt de communicatie met cliënten, waardoor praktijken per dierenarts meer dan twee uur per dag besparen. CoVet wordt vertrouwd door duizenden gebruikers op zes continenten en helpt diergeneeskundige teams hun tijd terug te winnen en zich opnieuw te richten op wat het belangrijkst is: uitstekende zorg voor dieren. Meer informatie vindt u op www.co.vet

Mediacontact: [email protected]