CoVet obtient la certification ISO 27001 pour prendre en charge les flux de travail sécurisés de l'IA en médecine vétérinaire

TORONTO, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- CoVet, le copilote d'IA conçu pour réduire le fardeau administratif des vétérinaires, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO 27001, la principale norme internationale des systèmes de gestion de la sécurité de l'information (SGSI). La certification établit un cadre rigoureux d'identification des risques, d'application des contrôles et d'amélioration constante de la protection des données sensibles.

Pour les cliniques vétérinaires, ces données vont bien au-delà des notes médicales. Les cabinets gèrent l'historique des patients, les résultats des diagnostics, les plans de traitement, les coordonnées des clients, les informations relatives à la facturation et les communications internes, qui doivent toutes rester sécurisées, exactes et accessibles. La certification de CoVet confirme que ces types de données sont protégés par la gestion structurée des risques, les contrôles de l'accès, le chiffrement et une surveillance continue.

Alors que de plus en plus de cabinets introduisent l'IA dans la salle d'examen, les attentes en matière de sécurité augmentent autant que celles ayant trait aux performances. Les équipes vétérinaires ont besoin de systèmes capables non seulement de documenter efficacement les visites, mais aussi de sauvegarder l'ensemble du cycle de vie des informations relatives aux clients. La certification ISO 27001 confirme que CoVet répond à ces attentes grâce à des contrôles audités et reconnus au niveau mondial.

« Les équipes vétérinaires ne devraient pas avoir à choisir entre l'efficacité et la sécurité », estime Yannick Bloem, PDG de CoVet. « La norme ISO 27001 place la barre très haut en ce qui concerne le traitement des données, qu'il s'agisse des autorisations d'accès ou de la réponse aux incidents, et le fait de l'obtenir montre à quel point CoVet prend ses responsabilités au sérieux. »

Conçu par des vétérinaires, CoVet permet aux équipes de rester présentes lors des rendez-vous tout en réduisant la documentation en dehors des heures de travail. Son cadre de sécurité comprend des politiques strictes d'accès aux données, des protections d'infrastructure et des processus d'évaluation continue des risques conformes aux normes internationales, notamment HIPAA, GDPR, PIPEDA et SOC2 Type 2.

« L'IA doit gagner sa place dans la clinique », déclare Mike Parent, directeur de l'exploitation de CoVet. « Cette certification reflète les systèmes et la discipline qui sous-tendent notre plateforme. Cela signifie que les cliniques peuvent être sûres que les données qui soutiennent leur prestation de soins sont gérées avec une rigueur identique à celle appliquée à la médecine. »

Alors que CoVet se développe pour prendre en charge de nouveaux flux de travail et de nouvelles spécialités, son SGSI certifié ISO 27001 procure une base pour maintenir la sécurité, la résilience et la responsabilité dans des environnements cliniques en constante évolution.

À propos de CoVet

CoVet est un copilote clinique activé par l'IA, conçu par des vétérinaires, pour des vétérinaires. Conçu pour réduire la charge administrative et éviter l'épuisement professionnel, CoVet automatise les notes SOAP, transcrit les consultations et rationalise la communication avec les clients, ce qui permet aux cliniques d'économiser plus de deux heures par vétérinaire et par jour. Utilisé par des milliers d'utilisateurs sur les six continents, CoVet aide les équipes vétérinaires à récupérer leur temps et à se recentrer sur ce qui compte le plus : des soins exceptionnels aux patients. Pour en savoir plus : www.co.vet

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