De 134e Canton Fair heeft promotieactiviteiten gelanceerd in Italië, Hongarije en Oostenrijk en brengt daarmee de komende hoogtepunten van de beurs naar lokale bedrijfsvertegenwoordigers

GUANGZHOU, China, 22 sep 2023 /PRNewswire/ -- Xu Bing, adjunct-directeur-generaal van het China Foreign Trade Centre, heeft een succesvolle promotietour geleid in Italië, Hongarije en Oostenrijk om de China Import and Export Fair ("Canton Fair") te vertegenwoordigen, om uitgebreide samenwerking met lokale industriële en commerciële instellingen te vergemakkelijken en de weg vrij te maken voor een welvarende toekomst voor de Canton Fair.

image

Deze campagne bestond uit drie promotieconferenties voor de komende Canton Fair in het najaar en werd bijgewoond door ongeveer 200 lokale zakenmensen uit de drie betreffende landen. De delegatie bezocht ook gerenommeerde, lokale organisaties zoals de Hongaarse Kamer van Koophandel en Industrie, de Nationale Vereniging van Ondernemers en Werkgevers, het Italiaanse Handelsagentschap, Confimprese Italia, de Oostenrijkse Federale Economische Kamer en de Oostenrijkse Chinese Business Association. Deze bezoeken zorgden voor positieve reacties van het lokale bedrijfsleven.

Daarnaast brachten Xu en zijn team een bezoek aan Coop Italia die al sinds jaar en dag koper is van de Canton Fair, en gingen ze een nieuw partnerschap aan met UNSIC Piemonte Branch in Italië. Xu Bing benadrukte de inzet van de beurs om een steeds actievere rol te spelen bij het bevorderen van handelssamenwerking tussen China en landen over de hele wereld. De Canton Fair is gewijd aan het faciliteren van de uitwisseling van zakelijke informatie en het bevorderen van samenwerking op het gebied van marketingprojecten, om gemakkelijkere diensten te bieden aan leden van industriële en commerciële instellingen die de beurs bijwonen.

Canton Fair markeert een belangrijke mijlpaal in het Chinese handelslandschap en maakt zich op voor zijn 134e editie, klaar om zijn fysieke en virtuele shows op 15 oktober te openen. Er wacht de bezoekers een opmerkelijke tentoonstelling, met een nog grotere tentoonstellingsruimte die zorgvuldig is ontworpen voor optimale structuur en doorgang. Bovendien beschikt de editie van dit jaar over een elite reeks exposanten, een zorgvuldig samengesteld, internationaal paviljoen, een scala aan handelsbevorderende activiteiten en een kopersgerichte aanpak, waardoor alle bezoekers het grootste gemak worden gegarandeerd.

De 134e Canton Fair zal enkele tentoonstellingssecties aanpassen. Plan uw reis volgens de nieuwste tentoonstellingssecties. Ga voor meer informatie naar de officiële website van Canton Fair op https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848. Voor deze sessie moeten buitenlandse kopers die fysiek aanwezig zijn, zich vooraf registreren. Ga voor meer informatie naar https://www.cantonfair.org.cn/en-US/pages/655692320955457536

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218275/image.jpg

SOURCE Canton Fair