Lancement des activités de promotion du 134e Salon de Canton en Italie, en Hongrie et en Autriche, afin de présenter les points forts de la prochaine exposition aux représentants des entreprises locales

GUANGZHOU, Chine, 23 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Xu Bing, directeur général adjoint du China Foreign Trade Centre, a conduit avec succès une tournée de promotion du Salon des importations et des exportations de Chine (« Salon de Canton ») en Italie, en Hongrie et en Autriche, afin de faciliter une collaboration globale avec les institutions industrielles et commerciales locales et jeter les bases d'un avenir prospère pour le Salon de Canton.

image

Dans le cadre de cette campagne, trois conférences de promotion du prochain Salon de Canton en automne sont organisées, auxquelles assistent environ 200 hommes d'affaires locaux des trois pays. La délégation a également visité des organisations locales de renom telles que la Chambre de commerce et d'industrie hongroise, l'Association nationale des entrepreneurs et des employeurs, l'Agence commerciale italienne, Confimprese Italia, la Chambre économique fédérale autrichienne et l'Association autrichienne des entreprises chinoises. Ces visites ont suscité des réactions positives de la part des milieux d'affaires locaux.

En outre, M. Xu et son équipe ont rendu visite à Coop Italia, un acheteur italien de longue date du salon de Canton, et ont forgé un nouveau partenariat avec UNSIC Piemonte Branch en Italie. Xu Bing a souligné l'engagement du Salon à jouer un rôle de plus en plus actif dans la promotion de la coopération commerciale entre la Chine et les nations du monde entier. Le Salon de Canton a pour vocation de faciliter l'échange d'informations commerciales et d'encourager la coopération en matière de projets de marketing, afin d'offrir des services plus pratiques aux membres des institutions industrielles et commerciales qui participent au Salon.

Marquant une étape importante dans le paysage commercial de la Chine, le Salon de Canton se prépare pour sa 134e édition, qui ouvrira ses expositions physiques et virtuelles le 15 octobre. Les visiteurs seront accueillis par une exposition remarquable, avec une zone d'exposition encore plus grande, méticuleusement conçue pour offrir une structure et une circulation optimales. En outre, l'édition de cette année se distingue par une sélection d'exposants d'élite, un pavillon international soigneusement conçu, un éventail d'activités de promotion du commerce et une approche centrée sur l'acheteur, ce qui garantit un confort maximal à tous les visiteurs.

Le 134e Salon de Canton procédera à des ajustements de certaines sections d'exposition. Veuillez organiser votre visite en fonction des sections d'exposition les plus récentes. Pour en savoir plus, visitez le site Web officiel du Salon de Canton https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 . À partir de cette session, les acheteurs étrangers qui se rendront sur place doivent s'inscrire à l'avance. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.cantonfair.org.cn/en-US/pages/655692320955457536

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2218275/image.jpg

SOURCE Canton Fair