De Argentijnse voetbalbond kondigt XTREND aan als sponsor van het Argentijnse nationale team

SANDTON, Zuid-Afrika en JOHANNESBURG, 22 augustus 2023 /PRNewswire/ -- De Argentijnse voetbalbond (AFA) en Internationaal gelicentieerde forex-makelaar XTrend kondigden vandaag hun sponsorovereenkomst aan voor het Argentijnse nationale team. Door deze overeenkomst kan XTREND reclame maken en de regionale sponsor van het Argentijnse nationale team worden.

Na jaren van steun aan het Argentijnse nationale team, heeft AFA diverse programma's voor merkuitbreiding aangestuurd om de commerciële kant en aantrekkelijkheid van het nationale voetbalteam te stimuleren. Met deze samenwerking zal AFA in staat zijn Argentijnse Super Sterren zoals Lionel Messi, Angel Di Maria, Julián Alvarez, Emi Martinez dichter bij het publiek te brengen.

Argentijnse fans en gebruikers van XTREND zullen zich nu verenigen en toegang krijgen tot waardevolle ervaringen, gesigneerde truien en dierbare momenten, waardoor ze zich meer verbonden kunnen voelen met hun geliefde supersterren en het voetbalteam. Deze regionale overeenkomst die vandaag van start gaat, is de intentieverklaring van het Argentijnse nationale team om de commerciële activiteiten internationaal en in nieuwe opkomende markten verder te versterken.

Claudio Fabian Tapia, Voorzitter van AFA, zei: "Het Argentijnse nationale team heeft de kracht en steun gevoeld van de Aziatische gemeenschap tijdens het WK, en we zijn heel blij dat XTREND onze regionale sponsor van de Argentijnse voetbalbond is geworden. De bond opent een nieuw platform voor ons om met fans in contact te komen. Als gevolg hiervan wordt onze bond geconsolideerd als leider in de wereldvoetbalomgeving. We heten XTREND welkom als onze regionale sponsor."

Michael Rezaie, CEO van XTrend, zei: "Vandaag zijn we er trots op onze samenwerking met het Argentijnse nationale team te starten, een belangrijke mijlpaal voor XTREND's groei in de regio en internationaal. Historisch gezien is Argentinië een uitblinker op het gebied van voetbaltalent en succes in het wereldvoetbal, met onlangs het bereiken van zijn hoogtepunt bij het winnen van de WK 2023. We geloven dat XTrend ook dezelfde toewijding en waarden belichaamt met een dergelijke prestigieuze voetbalvereniging, waardoor onze samenwerking de mogelijkheid krijgt om technologie en innovatie met elkaar te verbinden voor een groter publiek van voetballiefhebbers in de regio. We delen dezelfde visie met de AFA, waar we ook willen dat XTrend de uitblinker is in internationale financiële dienstverlening, we verbeteren ons handelsplatform constant om handelaren te helpen nieuwe hoogten te bereiken tijdens hun professionele handelsreis. We zijn ongetwijfeld enthousiast over wat deze samenwerking voor de toekomst voor XTrend en zijn klanten zal brengen."

Leandro Petersen, Chief Commercial en Marketing Officer van AFA, zei: "Gedurende de afgelopen vijf jaar hadden we een strategische visie en doelstelling voor onze bond opgesteld, door het herstellen van internationaal prestige en wereldwijde commerciële aantrekkingskracht, is dit regionale sponsorschap met XTREND het resultaat van toegewijd teamwerk en een duidelijke richting van AFA. We zijn verheugd dat XTREND onze bond heeft gekozen en zal een regionale sponsoring worden. AFA en XTREND gaan samen commerciële en marketingacties ontwikkelen die de synergie en kracht van hun merken in de Zuid-Aziatische markt vergroten."

Over XTrend

XTrend is een wereldleider in investerings- en financiële diensten met zeer innovatieve app-gebaseerde technologie die het handelsplatform binnen handbereik van gebruikers brengt via iOS en Android. Het geeft een jonge en moderne uitstraling aan online handelen in financiële instrumenten, waar de Eigenaren van het merk de technologie van het handelsplatform voortdurend verbeteren en ontwikkelen door te luisteren naar de handelsbehoeften van handelaren en veel nadruk te leggen op een efficiënte probleemoplossende klantenservice aan haar gebruikers.

