A Associação de Futebol da Argentina anuncia a XTREND como Patrocinadora de sua Equipa Nacional

SANDTON, África do Sul e JOANESBURGO, 22 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Associação de Futebol da Argentina (AFA) e a corretora de FOREX licenciado internacional XTrend anunciaram hoje o seu acordo de patrocínio para a Equipa Nacional da Argentina. Este acordo permitirá à XTREND promover e tornar-se um patrocinador regional da Equipa Nacional da Argentina.

Após anos de apoio à Equipa Nacional da Argentina, a AFA promoveu diversos programas de expansão de marca para impulsionar o comércio e a atratividade da Equipa Nacional de Futebol. Com esta parceria, a AFA poderá agora aproximar superestrelas argentinas como Lionel Messi, Angel Di Maria, Julián Alvarez, Emi Martinez do público.

Os fãs argentinos e os utilizadores da XTREND agora poderão unir-se e ter acesso a experiências inestimáveis, camisolas autografadas e momentos preciosos, permitindo-lhes sentir-se mais ligados às suas superestrelas e equipa de futebol amadas. Este acordo regional, em vigor já a partir de hoje, é a expressão de intenção da Equipa Nacional da Argentina de continuar a intensificar a sua atividade comercial a nível internacional e em novos mercados em desenvolvimento.

Claudio Fabian Tapia, Presidente da AFA, disse: "A Equipa Nacional da Argentina pode presenciar e o apoio da comunidade asiática durante o Mundial. Estamos muito satisfeitos por ter a XTREND como nosso patrocinador regional da Associação de Futebol da Argentina. A associação abre-nos uma nova plataforma para nos conectarmos com os fãs. Como resultado, nossa associação consolida-se como líder no ambiente futebolístico mundial. Damos as boas-vindas à XTREND como nosso patrocinadora regional."

Michael Rezaie, CEO da XTREND, disse: "Hoje, temos um grande orgulho em começar a nossa associação com a Equipa Nacional da Argentina, um marco significativo para o crescimento da XTREND na região e internacionalmente. Historicamente, os talentos do país são um destaque e sucesso no futebol mundial, e alcançaram recentemente o seu auge ao vencer a Copa do Mundo de 2023. Acreditamos que a XTREND também incorpora o mesmo compromisso e valores com uma associação de futebol tão prestigiada, permitindo que a nossa parceria tenha a oportunidade de associar tecnologia e inovação a um público mais amplo de entusiastas do futebol na região. Compartilhamos a mesma visão da AFA, onde também queremos que a XTREND seja um destaque no Setor Financeiro em nível internacional. Estamos a melhorar continuamente a nossa plataforma de negociação para ajudar os comerciantes a atingir novos patamares na sua jornada de negociação profissional. Sem dúvida, estamos entusiasmados com o que esta parceria trará para o futuro da XTREND e seus Clientes."

Leandro Petersen, Diretor Comercial e de Marketing da AFA, disse: Ao longo dos últimos cinco anos estabelecemos uma visão e objetivo estratégicos para a nossa Associação, recuperando o prestígio internacional e a atratividade comercial a nível mundial, este patrocínio regional com a XTREND é o resultado de um trabalho de equipe dedicado e uma direção clara da AFA. Sentimos orgulho de a XTREND ter escolhido a nossa Associação e se tornado uma patrocinadora local. A AFA e a XTREND estarão a desenvolver conjuntamente ações comerciais e de marketing que aumentam a sinergia e o poder de suas marcas no mercado asiático do sul."

Sobre a XTREND

A XTREND é líder global em serviços de investimento e financeiros, com a sua tecnologia altamente inovadora baseada em aplicativos levando sua plataforma de negociação às pontas dos dedos dos utilizadores via iOS e Android. Traz uma sensação jovem e moderna ao comércio de instrumentos financeiros online, em que os proprietários da marca continuamente aprimoram e desenvolvem a tecnologia da plataforma de negociação ouvindo as necessidades de negociação dos traders e dando grande ênfase ao serviço ao cliente eficiente na resolução de problemas para os seus utilizadores.

-Foto está disponível em AP -

Nome da Empresa: Rynat Capital(Pty)Ltd

Pessoa de contato: Kai-te Huang

Telefone: +27 615411734

E-mail: [email protected]

País: África do Sul

Endereço eletrónico da XTrend: www.thextrend.com

Website da XTrend Speed: www.xtrendspeed.com

FONTE XTrend

SOURCE XTrend