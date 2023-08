أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن XTREND هو الراعي الأرجنتيني الفريق الوطني

ساندتون، جنوب أفريقيا، وجوهانسبرج, 22 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) ووسيط الفوركس الدولي المرخص XTrend اليوم عن اتفاقية رعايتهما للمنتخب الأرجنتيني. ستسمح هذه الاتفاقية لـ XTREND بالترويج للمنتخب الأرجنتيني وتصبح راعيًا وطنياً له.

بعد سنوات من الدعم للمنتخب الأرجنتيني، قاد AFA برامج متنوعة لتوسيع العلامة التجارية لتوجيه النشاط التجاري وجاذبية الفريق الوطني لكرة القدم. خلال هذه الشراكة، سيتمكن AFA الآن من تقريب نجوم الأرجنتين مثل ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وجوليان ألفاريز وإيمي مارتينيز من الجمهور.

سوف يتحد الآن المشجعون الأرجنتينيون ومستخدمو XTREND و باستطاعتهم الوصول إلى تجارب لا تقدر بثمن وقمصان موقعة ولحظات عزيزة ، مما يمكنهم من الشعور بأنهم أكثر ارتباطًا بنجومهم المحبوبين وفريق كرة القدم. هذه الاتفاقية الإقليمية التي تبدأ اليوم هي تعبير عن نية المنتخب الأرجنتيني لمواصلة تعزيز نشاطه التجاري دوليًا وفي أسواق نامية جديدة.

قال كلاوديو فابيان تابيا، رئيس AFA: "لقد شعر المنتخب الأرجنتيني بقوة ودعم المجتمع الآسيوي طوال كأس العالم، ويسعدنا أن تكون XTREND الراعي الإقليمي لاتحاد كرة القدم الأرجنتيني. يفتح لنا الاتحاد منصة جديدة للتواصل مع المعجبين. نتيجة لذلك، تم توحيد اتحادنا كرائد في بيئة كرة القدم العالمية. نرحب بـ XTREND كراعٍ إقليمي لنا في جنوب شرق آسيا ".

قال مايكل رضائي، الرئيس التنفيذي لشركة XTrend: "نحن فخورون اليوم ببدء شراكتنا مع المنتخب الأرجنتيني، وتعتبر علامة بارزة لنمو XTREND داخل المنطقة وعلى الصعيد الدولي. تاريخياً، كانت الأرجنتين من أبرز اللاعبين في أداء المواهب الكروية والنجاح في كرة القدم العالمية، حيث وصلت مؤخرًا إلى ذروتها عندما فازت بكأس العالم 2023. نعتقد أن XTrend يجسد أيضًا نفس الالتزام والقيم مع اتحاد كرة القدم المرموق، مما يتيح لشراكتنا فرصة ربط التكنولوجيا والابتكار بجمهور أوسع من عشاق كرة القدم في المنطقة. نحن نشارك نفس الرؤية مع AFA، حيث نريد أيضًا أن يكون XTrend هو صاحب الأداء المتميز في الخدمات المالية على المستوى الدولي، ونحن نعمل باستمرار على تحسين منصة التداول الخاصة بنا لمساعدة المتداولين على الوصول إلى آفاق جديدة في رحلة تداولهم المهنية. مما لا شك فيه، نحن متحمسون لما ستجلبه هذه الشراكة للمستقبل لشركة XTrend وعملائها ".

قال لياندرو بيترسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق في AFA: "على مدار السنوات الخمس الماضية، وضعنا رؤية وهدفًا استراتيجيًا لمؤسستنا، واستعادة المكانة الدولية والجاذبية التجارية في جميع أنحاء العالم، وهذه الرعاية الإقليمية مع XTREND هي نتاج فريق متخصص لعمل واتجاه واضح من قبل AFA. يسعدنا أن XTREND اختارت جمعيتنا وأصبحت جهة رعاية إقليمية. ستعمل AFA وXTREND بشكل مشترك على تطوير إجراءات تجارية وتسويقية تزيد من التآزر وقوة علاماتهما التجارية في سوق جنوب آسيا ".

بخصوص XTrend

تعتبر شركة XTrend شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار والخدمات المالية، مع تقنية مبتكرة للغاية قائمة على التطبيقات تقدم منصة التداول الخاصة بها إلى أطراف أصابع المستخدمين عبر iOS و Android ، فهي تجلب إحساسًا شابًا وحديثًا لتداول الأدوات المالية عبر الإنترنت ، اذ تقوم العلامة التجارية للمالكون باستمرار بتعزيز وتطوير تقنية منصة التداول من خلال الاستماع إلى احتياجات التداول للمتداولين والتركيز بشكل كبير على خدمة العملاء الفعالة لحل المشكلات لمستخدميها.

- Picture is available at AP -

اسم الشركةRynat Capital Pty Ltd :

شخص الاتصال Kai-te Huang :

هاتف : + 27 615411734

البريد الإلكتروني : [email protected]

دولة: جنوب إفريقياموقع XTrend : www.thextrend.com

موقع Speed XTrend: www.xtrendspeed.com

XTrend SOURCE