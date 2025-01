De JMGO O2S Ultra, de kleinste lasertelevisie ter wereld, schittert op de CES 2025

Compacte innovatie met drievoudige laser, verbluffende 4K-resolutie en een beeld met een beelddiagonaal van 254 cm bij projectie vanaf een afstand van slechts 14,6 cm

LAS VEGAS, 6 januari 2025 /PRNewswire/ -- JMGO presenteert de revolutionaire O2S Ultra op de CES 2025 en zet daarmee een nieuwe norm voor home entertainment. Als 's werelds kleinste laser TV biedt de O2S Ultra een innovatief design in combinatie met baanbrekende technologie, voor een bioscoopbeleving die eenvoudig in de woonkamer past. JMGO is van plan om de O2S Ultra officieel te lanceren in het vierde kwartaal van 2025, waarmee deze geavanceerde technologie beschikbaar komt in huiskamers over de hele wereld.

The JMGO O2S Ultra

"De O2S Ultra is niet zomaar een laserprojector. Het is een game-changer die een revolutie teweegbrengt op het gebied van home entertainment," aldus Forrest Li, CEO van JMGO. "Met het compacte formaat en de geavanceerde prestaties bieden we een oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar uitzonderlijke kwaliteit, zonder dat ze daarvoor veel ruimte hoeven op te offeren."

Innovatie en design zonder weerga

De O2S Ultra is een doorbraak op het gebied van het ontwerp van projectoren met een ultrakorte projectieafstand. Met afmetingen van slechts 31,2 x 29 x 14 cm - ongeveer de grootte van een schoenendoos - is dit 's werelds kleinste laser-tv. Het apparaat biedt een combinatie van gestroomlijnde esthetiek en ongekende functionaliteit. Door de compacte vorm is het apparaat ongelooflijk veelzijdig en past het perfect in elke woning. Dankzij de indrukwekkende projectieverhouding van 0,18:1 kan de O2S Ultra een verbluffend beeld met een beelddiagonaal van 254 cm projecteren op een projectieafstand van slechts 14,6 cm. Zo wordt optimaal gebruikgemaakt van de ruimte, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

Uitstekende visuele prestaties

Het hart van de O2S Ultra wordt gevormd door de gepatenteerde MALC™ 3.0-technologie van JMGO, een grote sprong voorwaarts op het gebied van laserprojectie. Deze innovatie maakt een einde aan de traditionele compromissen tussen helderheid, kleurnauwkeurigheid en contrast en biedt deze alle drie tegelijk. De O2S Ultra biedt ware 4K-resolutie voor scherpe, gedetailleerde beelden met een beelddiagonaal van tot wel 457 cm. De projector heeft een levendig kleurengamma van 110% BT.2020 voor prachtige beelden.

Met een FOFO-contrastverhouding van 1800:1 levert de O2S Ultra topprestaties in zowel donkere als goed verlichte omgevingen. Door deze eigenschappen is de projector de ideale oplossing voor diverse kijkscenario's, van een avondje films kijken tot het overdag streamen van sportuitzendingen, met een superieure visuele ervaring op elk moment van de dag.

Slimme technologie voor ongekend gebruiksgemak

De O2S Ultra beschikt over geavanceerde slimme kalibratiefuncties die de installatie vereenvoudigen, met automatische keystone correctie, automatische scherpstelling en slimme schermaanpassing. Met deze intuïtieve technologieën kunnen gebruikers snel en moeiteloos een perfecte beelduitlijning bereiken. Daarnaast zijn Google TV en Dolby Vision in het apparaat geïntegreerd en biedt de projector naadloze toegang tot streamingdiensten zoals Netflix, waardoor de kijkbeleving nog verder wordt verbeterd en het apparaat een ware alles-in-één entertainmenthub wordt.

Beschikbaarheid

De O2S Ultra wordt naar verwachting wereldwijd gelanceerd in het vierde kwartaal van 2025. Als het paradepaardje van JMGO op het gebied van ultrakorte projectie, zal deze projector een revolutie teweegbrengen in de wijze waarop gebruikers home entertainment beleven door bioscoopkwaliteit te bieden in een designgerichte, ruimtebesparende vormfactor. JMGO toont deze projector momenteel op de CES 2025, die plaatsvindt van 7-10 januari 2025, op stand 21636 in de centrale hal van het Las Vegas Convention Center (LVCC).

Over JMGO

JMGO, opgericht in 2011, richt zich op het creëren van meeslepende ervaringen op een groot beeldformaat die een combinatie bieden van draagbaarheid, design en prestaties. JMGO streeft ernaar met geavanceerde optische technologie veelzijdige en hoogwaardige home entertainment-oplossingen te bieden voor een wereldwijd publiek.

Contactpersoon voor de media

Lucas Xu, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589505/image.jpg