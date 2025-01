CES 2025: JMGO toont de toekomst van projectoren met AI-gestuurde 'Helder, zelfs in zonlicht'-innovatie

LAS VEGAS, 3 januari 2025 /PRNewswire/ -- JMGO, een leider in optische technologie, is klaar om zijn nieuwste ontwikkelingen op het gebied van projectie te onthullen op CES 2025. Op stand 21636 in het Las Vegas Convention Center introduceert JMGO het thema - Bright, Even in Sunlight - om zijn geavanceerde long-throw en ultrakorte afstand laserprojectoren onder de aandacht te brengen. Dankzij geavanceerde drievoudige lasertechnologie, AI-gestuurde slimme functies en een intelligent elektrisch gimbalontwerp leveren de oplossingen van JMGO uitzonderlijke prestaties in een heldere omgeving en verleggen ze de grenzen van slimme projectietechnologie.

image

Belangrijkste pronkstukken: De toekomst van projectie vormgeven

JMGO presenteert drie baanbrekende producten die een doorbraak betekenen op het gebied van drievoudige lasertechnologie, AI-functionaliteit en industrieel ontwerp:

O2S Ultra 4K : De kleinste laser-tv ter wereld combineert ultrakorte projectieafstand met moderne esthetiek en levert verbluffende 4K -beelden op een afstand van slechts 5,75 inch om een scherm van 100 inch te projecteren.

De kleinste laser-tv ter wereld combineert ultrakorte projectieafstand met moderne esthetiek en levert verbluffende -beelden op een afstand van slechts 5,75 inch om een scherm van 100 inch te projecteren. N3 Ultra Max: Een geavanceerde AI-laserprojector met MALC™ 3.0 drievoudige lasertechnologie, uitmuntend in helderheid, contrast en kleurnauwkeurigheid, met AI elektrische gimbal en optische zoom voor ultieme flexibiliteit.

Een geavanceerde AI-laserprojector met MALC™ 3.0 drievoudige lasertechnologie, uitmuntend in helderheid, contrast en kleurnauwkeurigheid, met AI elektrische gimbal en optische zoom voor ultieme flexibiliteit. N1S Ultimate 4K : Het vlaggenschip van JMGO, een nieuwe standaard voor laserprojectoren op het gebied van helderheid, kleurengamma en contrast.

Nieuwe releases: De Google TV-lijn uitbreiden

Op CES 2025 introduceert JMGO zijn nieuwste Q1 2025 Google TV-producten, de N1S 4K, een Mini 4K UHD drievoudige laserprojector die in maart online wordt gelanceerd, de N1S SE, een offline-exclusief model met drievoudige lasertechnologie en Google TV, en de N1S Nano, een betaalbare LED gimbal projector voor offline markten. Het assortiment bevat ook bestaande modellen zoals de N1S Ultra 4K, N1S Pro 4K, N1S Infinity 4K, N1S en de draagbare PicoFlix.

Baanbrekend in de markt voor ultrakorte afstand laserprojectie

JMGO is klaar om de markt voor ultrakorte afstand te transformeren met de lancering van de kleinste drievoudige laserprojector, O2S Ultra in het vierde kwartaal van 2025. Deze 4K-projector met Dolby Vision integreert geavanceerde modulaire technologie in een compact en stijlvol ontwerp en zet met zijn meeslepende, intelligente en ruimtebesparende aanpak een nieuwe standaard voor home entertainment.

Interactieve ervaringen en giveaways op locatie

Op de stand van JMGO is een boeiende demonstratie "robotdansen" te zien waarvoor de AI-gestuurde elektrische gimbal van de N3 Ultra Max wordt gebruikt, zodat bezoekers een glimp kunnen opvangen van de precisie en het futuristische ontwerp. Bezoekers kunnen ook een QR-code scannen om JMGO te volgen op sociale media en een gratis canvas rugzak ontvangen.

Informatie over het evenement

JMGO toont zijn nieuwste innovaties, waaronder de N3 Ultra Max, O2S Ultra 4K, N1S Ultimate 4K en andere opwindende producten uit de 2025 line-up. Het evenement vindt plaats van 7-10 januari 2025 in Central Hall - Booth 21636 van het Las Vegas Convention Center (LVCC).

Over JMGO

JMGO is opgericht in 2011 en richt zich op het creëren van meeslepende ervaringen op groot scherm die draagbaarheid, design en prestaties combineren. Met geavanceerde optische technologie streeft JMGO ernaar veelzijdige home entertainment-oplossingen van hoge kwaliteit aan een wereldwijd publiek te leveren.

Mediacontact: Lucas Xu, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2589490/image.jpg