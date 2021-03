De klinische studie voor Womanizer toont aan dat masturbatie helpt tegen pijn bij maandstonden

In mei 2020 heeft Womanizer de Menstrubatiestudie gelanceerd (Menstruatie + Masturbatie) – de eerste klinische studie wereldwijd om uit te zoeken of masturbatie kan helpen tegen pijn door maandstonden. In totaal namen 486 mensen die menstrueren deel aan de studie.

Het resultaat: Ja, masturbatie helpt tegen pijn door maandstonden.

In de eerste plaats, waarom hebben vrouwen pijn door maandstonden?

Johanna Rief, Hoofd van Sexuele Verzelfstandiging bij Womanizer, legt uit: "Tijdens de menstruatie trekt de baarmoeder spastisch samen om de binnenwand van de schoot te reinigen dat opgebouwd werd tijdens de maand voor een mogelijke zwangerschap. Dit veroorzaakt krampen. De samentrekkingen van de baarmoeder worden ook geregeld door het hormoon prostaglandine. Dit hormoon geeft een pijnboodschap en is ook betrokken bij ontsteking, bijvoorbeeld. Hoe hoger de waarden van prostaglandine, hoe sterker de pijn door maandstonden kan zijn."

90 procent beveelt masturbatie aan

Als de vraag gesteld werd of masturbatie of medicatie beter werkte voor pijn door maandstonden, gaf een gelijk aantal de voorkeur aan elke methode: 43 procent koos medicatie, 42 procent masturbatie. De meest voorkomende antwoorden van de overige 15 procent waren: Een mix van beiden[3], warmte, CBD (olie), slaap en oefeningen. 90 procent zou masturbatie aanbevelen voor het verzachten van de pijn en 85 procent zijn van plan om hun (nieuwe) masturbatieroutine te behouden na de studie.

De pijnintensiteit en frequentie verminderen aantoonbaar

De deelnemers noteerden zowel de intensiteit als de frequentie van hun pijn elke maand op een standaard schaal van 0 tot 10. De resultaten geven aan dat beide parameters duidelijk verminderden gedurende het verloop van de testfase. En zelfs meer opmerkelijk: zelfs na de controlemaand waren de waarden nog lager dan bij het begin van de testfase. De gemiddelde intensiteit bij de aanvangsenquête was 6,7[4], na het einde van de testfase enkel 5,4. Dit is een vermindering van 1,3 punten. Na de controlemaand was deze waarde 5,9 en dus nog steeds 0,8 punten lager dan de beginwaarde. Hetzelfde effect was ook zichtbaar in de frequentie van de pijn door maandstonden. Gemiddeld was de score 7,4 aan de basislijn[5], maar na de testfase zakte de score met 2,8 punten en bedroeg 4,6. Na de controlemaand was de waarde 6,7 die nog steeds overeenstemt met een verlaging van 0,7 punten.

Waarom kan masturbatie helpen tegen pijn door maandstonden?

Johanna Rief verklaart: "Na een orgasme komen een aantal hormonen vrij, met inbegrip van dopamine die stress verlaagt en een innerlijk vreugdegevoel activeert. Daardoor worden andere fysieke processen minder belangrijk. Dit voelt aan als pijnverzachting. Bovendien wordt het metabolisme en de bloedcirculatie gestimuleerd. Beiden werken de pijn tegen. Tenslotte trekken, tijdens een orgasme, de spieren samen en ontspannen zich wat pijnlijke krampen kunnen verzachten. Terwijl deze chemische processen het sterkst zijn tijdens en na het orgasme, gebeuren ze ook tijdens de masturbatie - maar dan in een iets minder intense vorm."

Alle resultaten en het volledige rapport zijn beschikbaar op www.menstrubation.com .

1. Niet alle vrouwen menstrueren, en niet allen die menstrueren zijn vrouwen.

2. Slawson, Nicola. "Women have been woefully neglected: does medical science have a gender problem?" (Vrouwen werden jammerlijk verwaasloosd, heeft de medische wetenschap een geslachtsprobleem?) The Guardian. December 2019.

Hamberg, Katarina. Gender bias in medicine (Geslachtsvooroordeel in de geneeskunde) Women's Health, mei 2008, p. 237-243.

Verdonk, Petra et al. From gender bias to gender awareness in medical education. (Van geslachtsvooroordeel tot geslachtsbewustwording in de medische opvoeding) Advances in Health Sciences Education, 14, 2009, p. 135-152. (Vooruitgang in de Opleiding van Gezondheidswetenschappen)

Nobelius, Ann-Maree & Wainer, Jo. Gender and Medicine. (Geslacht en Geneeskunde) A conceptual guide for medical educators. (Een conceptuele gids voor medische opvoeders) Monash University School of Rural Health, 2004.

3. 23 procent van de overige 15 procent verklaarden dit.

4. Op een schaal van 1 (niet intensief) tot 10 (extreem intensief).

5. Op een schaal van 1 (elke paar maanden) tot 10 (elke cyclus gedurende meerdere dagen).

