Клиническое исследование Womanizer показало, что мастурбация облегчает боли во время месячных

Результат: Да, мастурбация помогает справиться с болью в период месячных.

Почему женщины испытывают менструальные боли?

На вопрос отвечает Джоанна Риф, руководитель отдела по расширению сексуальных возможностей в Womanizer: «Во время менструации матка спастически сокращается, отторгая свой внутренний слой, формировавшийся в течение месяца на случай беременности. Это вызывает болевые ощущения. Сокращениями матки также управляет гормон простагландин, который отвечает за возникновение чувства боли и участвует в воспалительных процессах. Чем выше уровень простагландина, тем болезненнее могут быть месячные».

90 процентов рекомендуют мастурбацию

При ответе на вопрос о том, что лучше облегчает менструальные боли – мастурбация или медикаменты, – мнения респондентов разделились поровну: 43 процента выбрали медицинские препараты, 42 процента – мастурбацию. Среди оставшихся 15 процентов наиболее распространенными ответами были: Сочетание того и другого[3], тепло, КБД (масло), сон и физические упражнения. 90 процентов участников порекомендовали бы мастурбацию как обезболивающее средство, при этом 85 процентов планируют сохранить (привычную или новую для них) практику мастурбации по окончании исследования.

Интенсивность и частота болей заметно снижается

Каждый месяц участники исследования записывали интенсивность и частоту своих болей по стандартной 10-балльной шкале. Результаты показали заметное снижение обоих параметров за период тестирования. Что еще более примечательно, даже по окончании контрольного месяца значения были ниже, чем в начале этапа тестирования. Средняя интенсивность болей при первоначальном опросе составила 6,7 балла[4], а по завершении тестирования – лишь 5,4. Таким образом, уровень снижения составил 1,3 балла. По истечении контрольного месяца это значение было равно 5,9, то есть на 0,8 балла ниже исходного значения. Тот же эффект наблюдался и в отношении частоты менструальных болей. Первоначально средняя оценка составила 7,4 балла[5], но после этапа тестирования она снизилась на 2,8 балла — до 4,6 баллов. По окончании контрольного месяца данное значение составило 6,7 балла, что соответствует снижению на 0,7 балла.

Почему мастурбация помогает против болей в период месячных?

Джоанна Риф поясняет: «После оргазма выделяется ряд гормонов, в том числе дофамин, который снижает стресс и дарит ощущение блаженства. В результате другие физические процессы отходят на второй план. Как следствие, боль утихает. Кроме того, активизируется обмен веществ и кровообращение, что также оказывает обезболивающий эффект. Наконец, во время оргазма мышцы сокращаются и расслабляются, что помогает устранить болезненные спазмы. Хотя эти химические процессы наиболее ярко выражены во время и после оргазма, они также наблюдаются во время мастурбации, хотя и в чуть менее интенсивной форме».

Результаты и полный отчет представлены на сайте www.menstrubation.com .

1. Не все женщины менструируют и не все, у кого бывают менструации, – женщины.

2. Слоусон, Никола. «Women have been woefully neglected: does medical science have a gender problem?» («Ужасающее пренебрежение по отношению к женщинам: существует ли в медицине гендерная проблема?») The Guardian. Декабрь 2019 года.

Хамберг, Катарина. Gender bias in medicine (Гендерная предвзятость в медицине). Women's Health, май 2008 года, с. 237–243.

Вердонк, Петра и др. From gender bias to gender awareness in medical education (От гендерной предвзятости до гендерной осведомленности в медицинском образовании). Advances in Health Sciences Education, 14, 2009 год, с. 135–152.

Нобелиус, Энн-Мари и Уэйнер, Джо. Gender and Medicine. A conceptual guide for medical educators (Гендер и медицина. Концептуальное руководство для преподавателей медицинских дисциплин). Monash University School of Rural Health, 2004 год.

3. Так ответили 23 процента из оставшихся 15 процентов.

4. По шкале от 1 (не интенсивные) до 10 (чрезвычайно интенсивные).

5. По шкале от 1 (раз в два месяца) до 10 (при каждом цикле в течение нескольких дней).

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1445579/Wow_Tech_Womanizer_Starlet_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1446573/Womanizer_Premium.jpg

Логотип – https://mma.prnewswire.com/media/1445581/Womanizer_Logo.jpg

Сопутствующие ссылки

https://wowtech.com



SOURCE Womanizer