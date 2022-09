De SmartWater-groep heet nu DeterTech

Bedrijf kondigt rebranding en overname van SmartGuard in Scandinavië aan

ESSEN, Duitsland, 23 september 2022 /PRNewswire/ -- Risicomanagement- en Beveiligingsbedrijf DeterTech, voorheen bekend als de SmartWater Group, heeft zijn nieuwe identiteit en bedrijfsnaam onthuld tijdens Security Essen (Stand 5C31).

Terwijl het bedrijf begint aan geografische uitbreiding, zorgen de nieuwe identiteit en bedrijfsnaam voor een weerspiegeling van het volledig uitgebreide producten- en dienstenaanbod alsmede de bedrijfsnormen- en waarden.

"Ik ben er trots op dat ik een organisatie mag leiden die dagelijks een bijdrage levert aan het verbeteren van de gemoedsrust van klanten en de samenleving ", aldus Baba Devani, CEO van DeterTech. "Onze waarden van betrokkenheid, inclusiviteit en ambitie zullen ons helpen om nieuwe diensten en oplossingen te ontwikkelen, toptalent aan te trekken en nieuwe markten te betreden."

Met activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland, werkt DeterTech met honderden klanten die actief zijn in sectoren zoals infrastructuur, bouw, detailhandel, vrijetijdsbesteding en horeca, transport en industrie. De nauwe werkrelaties met lokale politie en overheidsinstanties en het innovatieve producten- en dienstenaanbod, voorzien klanten van een volledig risicoprofiel, inclusief aanbevelingen omtrent de meest geschikte oplossingen voor risicobeperking.

Het bedrijfsaanbod omvat het analyseren van criminaliteits- en veiligheidsinformatie op de locatie tot installatie van locatiesensoren, toegangscontrole en forensische markering. Van evenementenbeveiliging en het beveiligen van het spoornetwerk en nutsbedrijven, tot het aanpakken van huiselijk geweld tegen vrouwen, dit zijn slechts enkele voorbeelden van het uitgebreide aanbod.

Met trots kondigt DeterTech ook de overname aan van SmartGuard in Denemarken, een bedrijf dat tijdelijke beveiligingsoplossingen aanbiedt. Met de eerder aangekondigde overname van Tag Security Holdings en de overname van SmartGuard, zal DeterTech nu verder zijn successen kunnen uitbreiden in Scandinavië, de Benelux en Duitsland.

"Het volgende hoofdstuk in het boek van dit geweldige bedrijf wordt nog maar net geschreven", aldus Devani. "Met de steun van onze investeerders Freshstream hebben we de expertise, middelen en het vermogen om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten in Europa."

Over DeterTech

DeterTech is een erkend Risicomanagement- en Beveiligingsbedrijf dat een scala aan gepatenteerde, beveiligingsproducten - en diensten aanbiedt aan o.a. de infrastructuur-, bouw en onroerend goed en andere sectoren.

Bezoek onze website voor meer informatie over DeterTech: www.DeterTech.com

SOURCE DeterTech