SmartWater Group devient DeterTech

La société annonce un important changement de marque et l'acquisition de SmartGuard dans les pays nordiques

ESSEN, Allemagne, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- DeterTech, société de gestion des risques primée, anciennement connue sous le nom de SmartWater Group, est heureuse de révéler sa nouvelle identité, dévoilée au public pour la première fois au stand 5C31 du salon Security Essen. La nouvelle marque, ainsi que l'objectif, les valeurs et les comportements qui lui sont associés, reflètent toute l'étendue de l'offre de l'entreprise, qui se lance dans une expansion géographique de ses activités.

« Je suis fier de diriger une organisation dont l'objectif est de procurer une plus grande tranquillité d'esprit aux personnes et aux communautés, et ce, chaque jour », explique Baba Devani, PDG de DeterTech. « Nos valeurs d'engagement, d'inclusivité et d'ambition nous permettront de développer de nouveaux services et solutions, d'attirer les meilleurs talents et d'acquérir de nouveaux marchés. »

Présente au Royaume-Uni et en Europe continentale, DeterTech travaille avec des centaines de clients dans les secteurs des infrastructures critiques, de la construction, du commerce de détail, des loisirs, de l'hôtellerie, des transports et de l'industrie. Grâce à ses relations de travail étroites avec les forces de l'ordre locales et à son portefeuille complet de solutions expertes, innovantes et fondées sur le renseignement, DeterTech peut aider ses clients à mieux comprendre leurs risques et à choisir les solutions les plus adaptées pour les atténuer.

Le portefeuille complet de gestion des risques de l'entreprise est constitué des services suivant sur : le renseignement criminel, la sécurité des sites, les capteurs de sites, le contrôle d'accès et le marquage judiciaire. Au nombre des exemples notables figurent le renforcement de la sécurité des dirigeants mondiaux, la protection des infrastructures critiques et la lutte contre la violence domestique à l'égard des femmes et des jeunes filles.

DeterTech a également le plaisir d'annoncer l'acquisition de SmartGuard, le premier fournisseur de solutions de sécurité des sites temporaires au Danemark. Cette acquisition fait suite à l'acquisition précédente de Tag Security Holdings, qui fournit une plate-forme à partir de laquelle DeterTech peut immédiatement obtenir le même succès qu'au Royaume-Uni, en offrant ses solutions à grande échelle dans les pays nordiques, au Benelux et en Allemagne.

« Le chapitre suivant de l'histoire de cette grande entreprise est en train de s'écrire », conclut M. Devani. « Grâce au soutien de nos investisseurs Freshstream, nous disposons de l'expertise, des ressources et de la volonté nécessaires pour devenir un partenaire de confiance pour nos clients dans toute l'Europe. »

