De #TradeForHope-campagne van Vantage Markets zamelt belangrijke fondsen in voor Instituto Claret in Brazilië

PORT VILA, Vanuatu, 28 maart 2024 /PRNewswire/ -- Multi-asset broker Vantage Markets ("Vantage") heeft onlangs zijn #TradeforHope-initiatief afgerond, gewijd aan het ondersteunen van Instituto Claret, een prominente liefdadigheidsorganisatie in Brazilië.

Vantage Markets' #TradeForHope Campaign Raises Vital Funds for Instituto Claret in Brazil

Instituto Claret zet zich in voor het verbeteren van de levens van kwetsbare gemeenschappen door middel van een reeks initiatieven. Het biedt programma's voor de ontwikkeling van kinderen, gezinshulp, preventie van geweld, ondersteuning van daklozen, voedselzekerheid en beroepsopleiding. Deze inspanningen hebben elke maand een tastbaar en positief effect op duizenden mensen en tonen de niet aflatende toewijding van de organisatie aan het welzijn van de gemeenschap.

Van 18 tot 22 maart 2024 organiseerde Vantage het initiatief #TradeForHope, dat de sociale programma's van Instituto Claret in Brazilië ondersteunt. Deze wereldwijde campagne onderstreept hoezeer Vantage Markets haar maatschappelijke rol serieus neemt.

#TradeforHope trok een brede deelname van traders, wat de collectieve vastberadenheid om een goed doel te steunen laat zien. Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer bij Vantage Markets, sprak zijn dank uit voor de overweldigende steun van klanten en benadrukte dat de missie van Instituto Claret overeenkomt met de kernwaarden van het bedrijf. "Het is voor ons een hele eer dat onze klanten deze hartelijke steun voor een goed doel toedragen," verklaarde Despallieres.

"De toewijding van Instituto Claret om essentiële diensten te verlenen aan achtergestelde gemeenschappen in Brazilië sluit nauw aan bij onze waarden. Het succes van het #TradeForHope-initiatief weerspiegelt de collectieve inzet van onze klanten en ons team om een positieve impact te hebben."

Ga voor meer informatie over Instituto Claret naar https://www.institutoclaret.org.br

