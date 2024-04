Vantage Markets lanceert "The Vantage Markets Podcast" op Spotify; een gloednieuwe manier om meer te leren over trading onderweg

PORT VILA, Vanuatu, 25 april 2024 /PRNewswire/ -- Toonaangevend multi-asset broker, Vantage Markets (of Vantage) introduceert met trots The Vantage Markets Podcast, de nieuwste uitbreiding van Vantage Academy, ontworpen om traders van beginners- tot expertniveau te ondersteunen.

Deze podcast is nu beschikbaar op Spotify en wordt gepresenteerd door Jamie Dutta, Global Market Analyst bij Vantage Markets. De afleveringen duren 10-15 minuten en worden maandelijks bijgewerkt.

Luisteraars kunnen zich verwachten aan Dutta's verkenning van een breed scala aan relevante onderwerpen, waaronder de circulaire economie, de rol van AI in het vormgeven van de toekomst, de santa-rally, safe-haven activa en nog veel meer. Elke aflevering heeft als doel traders te voorzien van waardevolle kennis en bruikbare inzichten als basis voor hun inspanningen op het vlak van trading. Traders worden aangemoedigd om zich te abonneren op 'The Vantage Markets Podcast' om op de hoogte te blijven van exclusieve inzichten en analyses van experts.

"Als traders zich op de dynamische financiële markten begeven, is toegang tot tijdige en inzichtelijke bronnen van cruciaal belang", zegt Geraldine Goh, Chief Marketing Officer bij Vantage Markets. "Met 'The Vantage Markets Podcast' hebben we geprobeerd om complexe onderwerpen toegankelijk te maken en traders te voorzien van duidelijke en beknopte uitleg om de fijne kneepjes van het traden te verkennen."

De Vantage Markets Podcast is de nieuwste uitbreiding van de Vantage Academy, Vantage's essentiële resource hub met evergreen educatieve artikelen, marktupdates en -analyses, terminologie, webinars, e-books en tradingcursussen voor beginners.

Volg "The Vantage Markets Podcast" op Spotify hier, en verken het volledige aanbod aan onderwijsmateriaal dat beschikbaar is op de Vantage Academy hier.

Over Vantage

Vantage is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een wendbare en krachtige service voor het verhandelen van Contract for Differences (CFD's) producten, waaronder Forex, Grondstoffen, Indices, Aandelen, ETF's en Obligaties.

Met meer dan 13 jaar marktervaring is Vantage meer dan een makelaar, maar biedt een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om in te spelen op handelsmogelijkheden. Download de Vantage App via de App Store of Google Play.

