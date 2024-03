La campagne #TradeForHope de Vantage Markets lève des fonds vitaux pour l'Instituto Claret au Brésil

PORT VILA, Vanuatu, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-actifs Vantage Markets (« Vantage ») a récemment conclu son initiative #TradeforHope, dédiée au soutien de l'Instituto Claret, une organisation caritative de premier plan au Brésil.

L'Instituto Claret se consacre à l'amélioration de la vie des communautés vulnérables par le biais d'une série d'initiatives, notamment des programmes de développement de l'enfant, d'aide à la famille, de prévention de la violence, d'aide aux sans-abri, de sécurité alimentaire et de formation professionnelle. Ces efforts ont un effet tangible et positif sur des milliers de personnes chaque mois, démontrant le dévouement inébranlable de l'organisation au bien-être de la communauté.

Du 18 au 22 mars 2024, Vantage a organisé l'initiative #TradeForHope, visant à bénéficier aux programmes sociaux de l'Instituto Claret au Brésil. Cette campagne mondiale souligne l'engagement ferme de Vantage Markets envers sa responsabilité sociale.

#TradeforHope a été témoin d'une participation saine de la part des traders, soulignant la détermination collective à soutenir une cause louable. Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du trading chez Vantage Markets, a exprimé sa gratitude pour le soutien massif des clients, soulignant la résonance de la mission de l'Instituto Claret avec les valeurs fondamentales de l'entreprise. « Nous sommes très touchés par le soutien chaleureux de nos clients pour une cause aussi noble, a-t-il déclaré.

Le dévouement de l'Instituto Claret à fournir des services essentiels aux communautés défavorisées du Brésil résonne profondément avec nos valeurs. Le succès de l'initiative #TradeForHope reflète l'engagement collectif de nos clients et de notre équipe à avoir un impact positif. »

Pour en savoir plus sur l'Instituto Claret, veuillez consulter le site https://www.institutoclaret.org.br

