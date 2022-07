De ultieme premium compacte auto: Limited ABT RS3-R met 500 PK en carbon aero-pakket

KEMPTEN, Duitsland, 7 juli 2022 /PRNewswire/ -- Bij zijn debuut in 2021 heeft de 400 PK (294 kW) Audi RS 3 direct een Nürburgring Nordschleife-record voor voertuigen in de compacte klasse gevestigd. De 500 pk (368 kW) ABT RS3-R Sportback, in een gelimiteerde oplage van 200, legt de lat nu nog hoger. En zoals met alle speciale edities van ABT Sportsline , is het niet alleen de uitvoering die is aangepast.