L'ultime voiture compacte haut de gamme : l'ABT RS3-R limitée, avec 500 CV et un ensemble aérodynamique en carbone

Avec l'amélioration des performances ABT Power R, un refroidisseur intermédiaire ABT est utilisé en plus de l'unité de contrôle moteur ABT obligatoire. Cette combinaison ne fournit pas seulement 100 CV supplémentaires à la RS3-R, mais apporte également une augmentation du couple, de sorte qu'au lieu de 500, un maximum de 600 Nm est maintenant disponible. L'accélération de 0 à 100 km/h est nettement améliorée : de 3,8 à 3,3 secondes. Autre point fort, le système d'échappement est désormais complété par deux doubles embouts ABT d'un diamètre de 95 millimètres en acier inoxydable noir mat.

Grâce aux ressorts de suspension ABT et aux barres stabilisatrices sportives, cette pépite excelle également dans les virages serrés. En option, une suspension complète V3 réglable en hauteur en acier inoxydable avec une plage d'abaissement de 20 à 40 mm peut être installée. Le rebond et les bosses peuvent être réglés séparément.

Une caractéristique particulièrement innovante des RS3-R est la possibilité d'augmenter la vitesse de pointe limitée de série à 300 km/h avec la nouvelle application gratuite myABT pour les appareils Apple et Android. De plus, les caractéristiques de performance peuvent être adaptées à vos propres besoins. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.abt-sportsline.com/tuning/products/abt-power/myabt-app .

Outre les 500 CV, le pack aérodynamique ABT est certainement le plus grand atout de la RS3-R. Il se compose presque entièrement de carbone visible avec une finition brillante. La lunette comprend la trappe avant, les capots avant et les coques de rétroviseurs ainsi que l'insert de jupe arrière et l'aileron arrière. À cela s'ajoutent les ajouts de pare-chocs noirs brillants.

L'aspect sportif et noble est souligné par des jantes forgées de 20 pouces de type ABT High Performance HR20, qui sont équipées de pneus GOODYEAR Eagle F1 SuperSport R en 245/30 R20.

L'intérieur est également unique. Vous serez installés dans des sièges raffinés arborant les logos ABT et RS3-R. Un écusson portant l'inscription « ABT RS3-R 1/200 » et les montants de porte gravés indiquent le nombre de série exclusif. L'aspect visuel est complété par les feux d'entrée intégrés ABT avec le logo ABT et le couvercle ABT du commutateur start-stop.

Texte/photos à l'adresse suivante : www.abt-sportsline.com/company/media/press-releases

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853781/ABT_Sportsline_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853782/ABT_Sportsline_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853783/ABT_Sportsline_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853788/ABT_Sportsline_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1853789/ABT_Sportsline_5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805226/ABT_Sportsline_GmbH_Logo.jpg

Karla Kanz; +49-831/57140-58 ; adresse mail : [email protected]

Andreas Hempfling; +49-911/570320-16; +49-9111/570320-69 ; E-mail : [email protected]

SOURCE ABT Sportsline GmbH