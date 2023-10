De v2 van het IPOR-protocol brengt Ethereum-stakingrentederivaten en gestructureerde producten naar DeFi

IPOR v2 introduceert de Stake Rate Swap- en sETH-pools, verlengde looptijden voor IPOR-rate swaps en een verbeterde architectuur en risico-engine, waarmee de weg wordt geëffend voor gestructureerde producten in DeFi.

ZUG, Zwitserland, 12 oktober 2023 /PRNewswire/ -- IPOR Labs AG , ontwikkelaars van het IPOR Protocol, heeft vandaag de lancering aangekondigd van IPOR Protocol v2, waarmee een reeks rendementsgerichte en rentederivaatproducten voor DeFi wordt geïntroduceerd. De upgrade stelt IPOR in staat om gebruik te maken van de Ethereum-markt voor liquide stakingderivaten (LSD's) ter waarde van $19 miljard, die stETH-depositopools en staking rate swap-instrumenten voor verschillende looptijden aanbiedt.

LSD's hebben zichzelf gevestigd als een middelpunt van Proof-of-Stake-blockchains. De groeiende gemeenschap van stakers en knooppuntexploitanten had echter geen toegang tot de kapitaalefficiënte risicobeheerproducten waar Proof-of-Work-mijnwerkers al jaren van genieten.

Met zijn nieuwe sETH-pool en on-chain rentederivaten biedt IPOR v2 de mogelijkheid om de volatiliteit van de stakingrente af te dekken via "Stake Rate Swaps (SRS)" - standaard swapcontracten voor sETH-stakingrentes.

Vanaf vandaag kunnen deelnemers die ETH, wETH of sETH bezitten hun stakingopbrengsten verhogen en de liquiditeit verschaffen die het IPOR-protocol vereist om de SRS-markten te beginnen onderschrijven.

Bovendien hebben de DeFi-rentetarieven, nu de wereldwijde markten zich voorbereiden op 'hoger-voor-langer'-tarieven, zowel qua niveau als qua volatiliteit het hoogste niveau in twee jaar bereikt. De v2-upgrade verlengt de swaptermijnen voor USDT, USDC en DAI van 28 naar 90 dagen, waardoor DeFi nieuwe rentehandelstrategieën en risicobeheertools krijgt.

Een ander belangrijke focus voor IPOR v2 is de gebruikerservaring. Met de geüpgradede frontend van de IPOR-app kunnen liquiditeitsverschaffers (LP's) hun APR met een paar klikken aanpassen.

Vanuit technologisch oogpunt introduceert v2 een nieuwe, volledig gecontroleerde protocolarchitectuur bedoeld voor groei. Het werkt een grotere samenstelbaarheid, essentiële verbeteringen van de gasefficiëntie en minder handmatige handelingen voor gebruikers in de hand, waardoor de kosten worden verlaagd.

IPOR v2 is een doorlopende release met verschillende op komst zijnde producten in de pijplijn. Na de initiële upgrade zullen de Stake Rate Swaps worden gelanceerd, gevolgd door leningen met een vaste rente, leningen met hefboomwerking tegen IPOR LP-tokens en een real-world activabrug die opbrengsten van DeFi of TradFi kan vastleggen. Deze zijn allemaal gepland voor release in de komende drie kwartalen.

Over IPOR Labs

IPOR Labs AG is gespecialiseerd in de ontwikkeling van op blockchain gebaseerde derivatensoftware en is gevestigd in Zug, Zwitserland. Ga naar ipor.io voor meer informatie.

