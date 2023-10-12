IPOR Protokolünün v2'si, Ethereum Hisse Oranı Türevlerini ve Yapılandırılmış Ürünleri DeFi'ye Getiriyor

News provided by

IPOR Labs AG

12 Oct, 2023, 07:00 ET

IPOR v2, Hisse Oranı Swapı ve sETH havuzlarını, IPOR oranı takasları için genişletilmiş tenörleri ve yükseltilmiş mimari ile risk motorunu sunarak DeFi'de yapılandırılmış ürünlere zemin hazırlıyor. 

ZUG, İsviçre, 12 Ekim 2023 /PRNewswire/ -- IPOR Protokolünün geliştiricileri IPOR Labs AG, bugün DeFi'ye getiri odaklı ve faiz oranı türevleri ürünlerinden oluşan bir paket sunan IPOR Protokolü v2'nin lansmanını duyurdu. Yükseltme, IPOR'un, stETH mevduat havuzları ve çeşitli vadeler için hisse oranı takas araçları sunan 19 milyar dolarlık Ethereum likit hisse türevleri (LSD'ler) piyasasından yararlanmasını sağlıyor.

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IPOR v2 Launches on Ethereum to Bring Stake Rate Derivatives and Structured Products to DeFi
IPOR v2 Launches on Ethereum to Bring Stake Rate Derivatives and Structured Products to DeFi

LSD'ler kendilerini Hisse Kanıtı blok zincirlerinin merkezi parçası olarak kanıtladılar. Ancak büyüyen hissedarlar ve düğüm operatörleri topluluğu, Proof-of-Work madencilerinin yıllardır faydalandığı sermaye açısından verimli risk yönetimi ürünlerine erişimden yoksundu.

Yeni stETH havuzu ve zincir üstü faiz oranı türevleriyle IPOR v2, stETH hisse oranları için vanilya takas sözleşmeleri olan "Hisse Oranı Swapı (SRS)" aracılığıyla hisse oranı oynaklığını koruma yeteneği sunuyor.

Bugünden itibaren ETH, wETH veya stETH sahibi katılımcılar hisse getirilerini artırabilir ve IPOR Protokolünün SRS piyasalarına aracılık etmeye başlamak için ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlayabilirler.

Üstelik küresel piyasalar "uzun süre daha yüksek" oranlara hazırlanırken DeFi faiz oranları hem seviye hem de volatilite açısından iki yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. V2 yükseltmesi, USDT, USDC ve DAI için swap vadelerini 28 günden 90 güne çıkararak DeFi'ye yeni oranlı ticaret stratejileri ve risk yönetimi araçları getiriyor.

IPOR v2'nin bir diğer önemli odak noktası kullanıcı deneyimidir. Geliştirilmiş IPOR uygulaması kullanıcı arabirimi, likidite sağlayıcılarının (LP'ler) APR'lerini birkaç tıklamayla özelleştirmelerine olanak tanır.

Teknoloji açısından bakıldığında v2, büyümeye yönelik yeni, tamamen denetlenen bir protokol mimarisi sunar. Daha fazla şekillendirilebilirlik, temel gaz verimliliği iyileştirmeleri ve kullanıcılar için daha az manuel eylem sağlayarak maliyetleri azaltır.

IPOR v2, geliştirilme aşamasında olan birçok yeni ürünün yer aldığı sürekli bir sürümdür. İlk yükseltmenin ardından Hisse Oranı Swapları başlatılacak, ardından sabit faizli borç verme ve borç alma, IPOR LP tokenlarına karşı kaldıraçlı borçlanma ve DeFi veya TradFi'den getiri elde edebilen gerçek dünya varlıkları köprüsü takip edecek. Hepsinin önümüzdeki üç çeyrekte piyasaya sürülmesi planlanıyor.

IPOR Laboratuvarları Hakkında

IPOR Laboratuvarları AG, blockchain tabanlı türev yazılımların geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır ve merkezi İsviçre'nin Zug şehrinde bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için ipor.io adresini ziyaret edin.

Fotoğraf – https://mma.prnewswire.com/media/2244430/IPOR_Labs_AG.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2243569/IPOR_Logo.jpg

SOURCE IPOR Labs AG

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