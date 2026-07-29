Des scientifiques de renom affirment que la comptabilité carbone ne remplit pas la fonction pour laquelle elle a été conçue

Dans un article scientifique soumis à un comité de lecture et soutenu par Neutreeno, une spin-off de l'université de Cambridge, des chercheurs de renom ayant conseillé l'ONU, la Maison Blanche et des organismes internationaux de normalisation démontrent que les données sur lesquelles reposent les objectifs climatiques des entreprises sont erronées, et expliquent comment y remédier en cette période critique.

CAMBRIDGE, Angleterre, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- En juin dernier, plus de 10 000 personnes ont perdu la vie lors d'une seule vague de chaleur en Europe. Des feux de forêt font à nouveau rage dans le sud de l'Europe. Et ce mois-ci, la ville avec la plus mauvaise qualité de l'air au monde n'était ni Delhi ni Pékin, mais Toronto, asphyxiée par la fumée des feux de forêt.

The CSA Principles offer a simple framework for emissions data that drives decarbonisation, not just compliance.

Selon ces scientifiques, la comptabilité carbone des entreprises, le système sur lequel le monde entier s'appuie pour réduire les émissions, ne tient pas ses promesses. Plus des trois quarts des émissions d'une entreprise proviennent de sa chaîne d'approvisionnement, et c'est précisément là que les données présentent des lacunes. Elles se basent sur des moyennes sectorielles qui peuvent présenter un écart pouvant aller jusqu'à dix fois la valeur réelle : c'est comme si l'on déclarait un chiffre d'affaires de dix millions de dollars alors que le chiffre réel s'élève à 100 millions de dollars. Personne n'accepterait cela dans le domaine de l'information financière ; pourquoi en serait-il autrement pour les données sur les émissions, alors que les enjeux sont bien plus importants ? Ces mêmes données, très incertaines, permettent certes de cocher la case « conformité », mais personne ne leur accorde suffisamment de crédit pour agir en conséquence, si bien que rien n'est fait. « Nous devrions mesurer les émissions de carbone pour une seule raison : les réduire. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Le système est défaillant », déclare Spencer Brennan, auteur principal et fondateur de Neutreeno.

Et ce problème arrive au pire moment. Les gouvernements des deux côtés de l'Atlantique se désengagent alors que la population a besoin qu'ils se mobilisent davantage. L'UE assouplit les règles en matière d'émissions applicables à plus de 10 000 usines et centrales électriques. Et en février, l'EPA est revenue sur sa conclusion selon laquelle les gaz à effet de serre constituent un danger pour la santé publique, ce qui constituait justement le fondement même de sa réglementation. Avec la disparition progressive de cette supervision, rares sont les entreprises en passe d'atteindre leurs objectifs climatiques, et aucune n'est véritablement tenue de rendre des comptes.

La solution proposée, les principes du CSA, constitue un cadre simple et réalisable qui s'aligne sur les normes actuelles, tout en redéfinissant ce que doivent être des données fiables sur les émissions. Les données doivent être ces trois choses à la fois : fiables, étayées par des indicateurs de qualité qui permettent de déterminer dans quels cas les données sont correctes et dans quels cas elles ne le sont pas ; évolutives, capables de s'appliquer à l'ensemble des chaînes d'approvisionnement ; et exploitables, proposant des moyens concrets de modifier la manière dont les produits sont réellement fabriqués. Les scientifiques demandent aux décideurs politiques, aux autorités de régulation, aux investisseurs et aux entreprises d'adopter ces principes avant qu'il ne soit trop tard.

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