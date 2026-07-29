Toonaangevende wetenschappers stellen dat koolstofboekhouding niet doet waarvoor zij is bedoeld

In een peer-reviewed wetenschappelijk artikel, ondersteund door de Cambridge-spin-out Neutreeno, laten vooraanstaande onderzoekers die de VN, het Witte Huis en internationale normalisatie-instellingen hebben geadviseerd zien dat de gegevens achter de klimaatdoelstellingen van bedrijven kapot zijn én hoe dat op dit cruciale moment kan worden opgelost.

CAMBRIDGE, Engeland, 29 juli 2026 /PRNewswire/ -- Afgelopen juni kwamen tijdens één Europese hittegolf meer dan 10.000 mensen om het leven. Opnieuw woeden bosbranden in Zuid-Europa. En deze maand had niet Delhi of Beijing, maar Toronto de slechtste luchtkwaliteit ter wereld, verstikt door de rook van bosbranden.

The CSA Principles offer a simple framework for emissions data that drives decarbonisation, not just compliance.

Volgens deze wetenschappers schiet de koolstofboekhouding van bedrijven – het systeem waarop de wereld vertrouwt om de uitstoot terug te dringen – tekort. Meer dan driekwart van de uitstoot van een bedrijf bevindt zich in de toeleveringsketen, en juist daar schieten de gegevens tekort. Die zijn gebaseerd op branchegemiddelden die er soms een factor tien naast zitten: vergelijkbaar met het rapporteren van een omzet van 10 miljoen dollar terwijl de werkelijke omzet 100 miljoen dollar bedraagt. Niemand zou dat accepteren bij financiële verslaglegging, dus waarom zouden we dat wel accepteren voor emissiegegevens, terwijl de gevolgen veel groter zijn? Diezelfde zeer onzekere gegevens kunnen weliswaar voldoen aan de compliancevereisten, maar niemand vertrouwt ze voldoende om er beslissingen op te baseren. Daardoor verandert er niets. "We zouden koolstof maar om één reden moeten meten: om de uitstoot te verminderen. Op dit moment kunnen we dat niet. Het systeem is kapot", aldus dr. Spencer Brennan, hoofdauteur en oprichter van Neutreeno.

En dat gebeurt op het slechtst denkbare moment. Overheden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan trekken zich juist terug op het moment dat van hen meer inzet wordt gevraagd. De EU versoepelt de emissieregels voor meer dan 10.000 fabrieken en elektriciteitscentrales. En in februari draaide de EPA haar eerdere conclusie terug dat broeikasgassen een gevaar vormen voor de volksgezondheid, juist de basis waarop deze uitstoot wordt gereguleerd. Nu dat toezicht afneemt, liggen nog maar weinig bedrijven op koers om hun klimaatdoelstellingen te behalen en wordt niemand daar daadwerkelijk op afgerekend.

Hun oplossing, de CSA Principles, vormt een eenvoudig en praktisch toepasbaar kader dat aansluit bij de huidige standaarden, maar opnieuw definieert waaraan goede emissiegegevens moeten voldoen. De gegevens moeten tegelijkertijd aan drie voorwaarden voldoen: geloofwaardig, ondersteund door kwaliteitsindicatoren die aangeven waar de gegevens betrouwbaar zijn en waar niet; schaalbaar, zodat de gegevens zich door de hele toeleveringsketen kunnen verplaatsen; en actiegericht, met concrete aanknopingspunten om de manier waarop producten daadwerkelijk worden vervaardigd te veranderen. Zij roepen beleidsmakers, toezichthouders, investeerders en bedrijven op deze principes over te nemen voordat het venster om in actie te komen zich sluit.

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