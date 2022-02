Destiny pousse ses ambitions européennes avec le nouveau nom « Dstny »

Avec ce nouveau nom, Dstny unifie plus de dix marques du groupe avec une mission, un objectif et une promesse communs. La nouvelle marque symbolise sa position de leader européen et sa volonté d'accélérer l'innovation, d'améliorer l'expérience client et d'attirer encore plus de talents, afin de fournir des communications d'entreprise basées sur le cloud aujourd'hui et demain.

« Aujourd'hui, il s'agit de bien plus que du lancement d'un nouveau logo et d'un nouveau nom », a déclaré le PDG Daan De Wever. « Sous le nouveau nom de marque Dstny, nous fusionnons tous les services et technologies en propositions de valeur accessibles pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services. Notre mission est de rendre les communications d'entreprise sur divers canaux aussi faciles que possible pour les employés et les clients des PME et des grandes entreprises. »

Dstny a mis en place un cadre technologique solide et une capacité de développement technique unique au cours des deux dernières années et accélère maintenant l'innovation avec les communications d'entreprise en tant que service, sous une seule marque.

Le cyclisme professionnel, catalyseur de la reconnaissance de la marque en Europe

Dans sa recherche de création de la marque parfaite, Dstny a trouvé le partenaire idéal dans l'équipe cycliste belge Lotto, dont les valeurs fondamentales, les marchés géographiques et les publics correspondent parfaitement.

En tant qu'entreprise à croissance rapide, il est essentiel pour Dstny de susciter la confiance et de bâtir une marque forte. De plus, cela permet d'attirer plus facilement de nouveaux clients, partenaires, prospects de fusions et acquisitions et talents. Dstny choisit donc ses partenariats avec beaucoup de soin. « Tout comme l'équipe cycliste Lotto, nous croyons qu'il faut donner toutes ses chances au talent, à l'importance d'un réseau de partenaires solide, à la diversité et à l'esprit d'équipe. Nous partageons également l'ambition de jouer à l'international depuis nos racines belges », a déclaré De Wever.

« Le cyclisme professionnel est également l'un des sports les plus populaires en Europe, notamment sur nos marchés principaux. Il bénéficie d'une large audience dans le monde des affaires parmi les responsables, et nous offre donc des opportunités de réseautage et d'accueil pour nous développer encore plus rapidement. »

Dstny est la première scale-up technologique belge à soutenir une équipe cycliste professionnelle belge avec un co-sponsor. « Nous sommes très fiers d'être le nouveau co-sponsor de l'équipe belge de l'UCI WorldTour, Lotto-Dstny. Nous espérons également être en mesure d'inspirer l'équipe, à partir de notre position initiale similaire de "challenger" sur le marché, à penser et à agir de manière stratégique, créative et "hors des sentiers battus". Je suis convaincu qu'en unissant nos forces, nous pourrons tous franchir une nouvelle étape dans notre développement », en a conclu M. De Wever.

John Lelangue, directeur général de l'équipe cycliste, se réjouit de l'arrivée de Dstny comme nouveau partenaire. « Nous sommes très heureux de l'empressement et de l'engagement ferme de Dstny à faire partie de notre équipe pour les deux prochaines années si tôt dans la saison. Dstny et notre équipe cycliste sont une combinaison parfaite de deux organisations belges aux ambitions internationales. Notre équipe vise des victoires d'étape au Tour de France et des victoires dans les grandes courses classiques, cette année et à l'avenir. Le développement de jeunes talents, hommes et femmes, fait partie de notre ADN. C'est pourquoi, en plus de notre WorldTeam, nous investissons également dans notre équipe de développement U23 et notre équipe féminine. Grâce à ce partenariat, Dstny acquiert une place dans l'avenir et l'histoire du cyclisme belge. »

Jannie Haek, PDG de la Loterie Nationale, se réjouit également de travailler avec ce nouveau partenaire. « Avec Dstny, nous partageons notre identité belge et l'accent mis sur l'innovation. Dstny est un bon exemple de la manière dont les entreprises technologiques belges peuvent devenir des acteurs internationaux solides. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer de cette manière à la poursuite de ce succès. Au cours de toutes ces années, nous avons vécu de merveilleux moments avec l'équipe cycliste, que nous soutenons depuis maintenant 37 ans. Nous sommes heureux qu'avec Dstny, nous puissions à nouveau accueillir des talents belges au sein de l'équipe, en totale adéquation avec la philosophie de l'équipe. »

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs européens de communications d'entreprise basées sur cloud. L'entreprise vise à simplifier le quotidien de plus de 2,2 millions d'utilisateurs aujourd'hui : les outils interactifs de Business Communications sont fournis en tant que service et permettent aux employés et aux clients de se rencontrer dans tous les formats de communication (appel, vidéo, chat et autres).

Les outils de Dstny sont nativement mobiles, adaptables localement, faciles à utiliser et à intégrer pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services. En combinant une technologie innovante avec des relations étroites avec les partenaires et les fournisseurs de services, et avec des équipes locales solides, Dstny peut offrir la meilleure expérience utilisateur possible et rendre les dernières applications accessibles aux entreprises à travers l'Europe.

Basée à Bruxelles, Dstny compte 750 employés dans 7 pays européens (Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni) et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de près de 190 millions d'euros en 2021.

Pour en savoir plus : www.dstny.com

A propos de l'équipe UCI WorldTour

Les équipes cyclistes Lotto sont connues dans le monde du cyclisme. Depuis 1985, la Loterie nationale a lié le nom de sa marque Lotto avec divers autres partenaires, à l'équipe cycliste professionnelle. Après toutes ces années, l'équipe 2022 est toujours connue pour son esprit offensif, son accessibilité et son investissement dans les jeunes talents cyclistes belges. L'équipe se montre chaque année au niveau mondial et a remporté les plus grandes courses comme le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et de nombreuses étapes du Tour de France.

À propos de la Loterie nationale

La Loterie Nationale, avec sa marque Lotto, est un partenaire fidèle du cyclisme belge et est considérée depuis plus de 37 ans dans le monde du cyclisme comme le « meneuse de la course » sous toutes ses facettes. Lotto est un fier partenaire de nombreux projets liés au cyclisme dans diverses disciplines, comme le cyclisme sur piste, le BMX ou le cyclocross, et de diverses courses cyclistes de plus ou moins grande envergure sur le sol belge, allant du Tour des Flandres sur le prix E3 au Lotto Belgium Tour, mais aussi de la Coupe du monde en Flandre ou du départ du Tour à Bruxelles en 2019. De plus, la Loterie Nationale investit non seulement dans une équipe belge du WorldTour, mais aussi dans une équipe féminine et une équipe de jeunes, dans de nombreux programmes de formation pour les jeunes et dans l'encadrement d'événements cyclistes. Lotto rapproche également les fans du cyclisme grâce à sa coopérative Captains of Cycling, un modèle unique où les fans contribuent à déterminer l'avenir du cyclisme belge et reçoivent beaucoup en retour. Les joueurs, les fans, les supporters : voici nos parties prenantes. Leur expérience avec nos marques et notre mission est notre plus important retour sur investissement. Nous pouvons donc l'affirmer avec certitude : la Loterie Nationale et le cyclisme vont de pair.

Pour plus d'informations :

Christian Hed

Directeur général du marketing chez Destiny

Adresse mail : [email protected]

Tél. : +46707187603

Veerle Wijsgeer

Responsable des relations publiques chez Destiny

Adresse mail : [email protected]

Tél. : +32495580797

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1751645/Lotto_Dstny.jpg

SOURCE Destiny