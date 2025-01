Diebold Nixdorf breidt partnerschap met Geldmaat uit met beheerde diensten-oplossingen

Uitgebreide beheerde diensten zal de toegang tot contant geld voor consumenten ondersteunen in lijn met Geldmaat's streven naar toegankelijke oplossingen in heel Nederland.

NORTH CANTON, Ohio, 28 januari 2025 /PRNewswire/ -- Diebold Nixdorf (NYSE: DBD), een wereldleider in het transformeren van de manier waarop mensen bankieren en winkelen, kondigde vandaag een belangrijke uitbreiding aan van de samenwerking met Geldmaat, een in Nederland gevestigde financiële dienstverlener voor consumenten. Onder de verlengde overeenkomst zal Diebold Nixdorf langetermijnoplossingen voor ATM-beheerde diensten leveren voor meer dan 1.800 geldautomaten en kassasystemen op de Nederlandse markt. De oplossing omvat helpdesk- en bewakingsdiensten, evenals uitgebreide onderhouds- en reparatiediensten.

De uitbreiding van de diensten van Diebold Nixdorf, waarmee Geldmaat sinds 2012 nauw samenwerkt, zal de voortdurende inzet voor het leveren van cashdiensten aan consumenten in Nederland ondersteunen. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van geldautomaten zijn cruciaal voor de bedrijfsvoering van Geldmaat, net als de toegankelijkheid van de dienstverlening voor iedereen, met speciale aandacht voor de bescherming van consumenten in een kwetsbare positie, zoals mensen met een visuele beperking, mensen die slecht ter been zijn en mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Diebold Nixdorf biedt geldautomaten met een complete oplossing voor het recyclen van contant geld, waardoor de beschikbaarheid voor consumenten wordt gemaximaliseerd en de efficiëntie optimaal is. Naast het uitgebreide netwerk van off-site geldautomaten, kunnen consumenten ook terecht in de Geldmaat winkels, waar alle cash gerelateerde diensten toegankelijk en veilig zijn. Nieuwe DN Series® geldrecycling geldautomaten worden geïnstalleerd om de dienstverlening te verbeteren en een moderne en gebruiksvriendelijke ervaring te bieden. De DN Series-oplossingen zullen ook zorgen voor verdere efficiëntieverbeteringen, naast de operationele voordelen van het nieuwe beheerde diensten-contract.

Peggy Corstens, chief executive officer bij Geldmaat, zegt: "Samenwerking is de kern van onze organisatie en de uitbreiding van onze samenwerking met Diebold Nixdorf zal ons helpen om onze primaire doelstelling van het aanbieden van betrouwbare gelddiensten aan alle consumenten, te blijven waarmaken."

Joe Myers, executive vice president Global Banking bij Diebold Nixdorf, verklaart: "Onze klanten helpen bij het bereiken van hun strategische doelen vormt de kern van wat we doen. We zijn erg trots op onze jarenlange relatie met Geldmaat en zijn verheugd om onze samenwerking verder uit te breiden met onze beheerde diensten-oplossingen. Samen met onze DN Series-pinautomaten zal het uitgebreide dienstenaanbod waarde en innovatie creëren voor zowel Geldmaat als haar consumenten."

Over Geldmaat

Geldmaat b.v., geïnitieerd door drie grote Nederlandse banken, heeft bijna 5000 geldautomaten in Nederland voor het opnemen en storten van biljetten en het opnemen en storten van munten. Kaarthouders van bijna elke bank in Nederland en wereldwijd kunnen eurobiljetten opnemen bij de geldautomaten. Geldmaat is een belangrijke speler in de Nederlandse keten van contante betalingen en werkt samen met verschillende partners. Elk jaar gebruiken klanten de geldautomaten voor bijna 150 miljoen transacties voor een totaalbedrag van 30 miljard euro.

www.geldmaat.nl/en/

Over Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf, Incorporated, (NYSE: DBD) automatiseert, digitaliseert en transformeert de manier waarop mensen bankieren en winkelen. Als partner van de meerderheid van 's werelds top 100 financiële instellingen en top 25 wereldwijde retailers, verbinden onze geïntegreerde oplossingen digitale en fysieke kanalen handig, veilig en efficiënt voor miljoenen consumenten elke dag. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 100 landen met wereldwijd ongeveer 21.000 medewerkers. Ga naar www.DieboldNixdorf.com voor meer informatie.

