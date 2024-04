DOCUSIGN ONTHULT NIEUW AI-AANGEDREVEN "INTELLIGENT AGREEMENT MANAGEMENT" PLATFORM VOOR NIEUWE SAAS-CATEGORIE

Docusign IAM helpt bedrijven bij het jaarlijks terugverdienen van 2 biljoen dollar aan verloren financiële waarde wereldwijd*

SAN FRANCISCO, 12 april 2024 /PRNewswire/ -- Docusign (NASDAQ: DOCU) kondigde vandaag een belangrijke uitbreiding aan van zijn bedrijfsstrategie, met de lancering van een nieuwe SaaS-categorie, Intelligent Agreement Management, en de onthulling van Docusign IAM, een Intelligent Agreement Management-platform, met een suite van applicaties om die categorie vorm te geven. Docusign IAM gaat alle soorten bedrijven helpen bij het omzetten van overeenkomstdata in inzichten en acties, waarbij het de beoordelingscycli van contracten versnelt en de productiviteit in de hele organisatie te verhoogt.

"Overeenkomsten vormen de basis van elk bedrijf, maar de manier waarop mensen ze beheren blijft in het verleden hangen," aldus Allan Thygesen, Chief Executive Officer bij Docusign. "Door slecht contractbeheer en verouderde systemen gaan voor bedrijven elk jaar veel tijd en kansen verloren. Dit betekent een waardeverlies van bijna $ 2 biljoen wereldwijd. Intelligent Agreement Management gaat daar verandering in brengen; bedrijven over de hele wereld zullen efficiënter kunnen werken en hun omzet sneller zien stijgen."

THE AGREEMENT TRAP

De meeste bedrijven raken vandaag de dag in de "Agreement Trap", waar verouderde contractsystemen en -processen hun activiteiten vertragen en bedrijfskritische informatie in statische, platte bestanden vastzitten, zonder gekoppeld te zijn aan de bestaande recordsystemen.

Deze losgekoppelde systemen en processen leiden tot significante kosten. Volgens een onderzoek van Deloitte* gaat naar schatting gemiddeld:

Elk jaar per functie 25.000 uur verloren aan het opstellen van contracten.

Elk jaar per functie 6000 uur verloren aan het organiseren, opslaan en beheren van contracten.

Elk jaar per functie 14.000 uren verloren aan het analyseren van contracten voor het verkrijgen van inzichten.

In totaal belandt elk jaar wereldwijd $ 2 biljoen aan financiële waarde in de goot vanwege slecht contractbeheer.

"In onze samenwerking met bijna 90% van bedrijven in de Fortune 500 hebben we geconstateerd dat de verouderde methoden voor contractbeheer een tastbare negatieve uitwerking hebben op bedrijven van elke omvang. Dit varieert van lagere verkoopcijfers tot productiviteitsverlies en hogere kosten," zegt Rohan Gupta, directeur bij Deloitte Consulting LLP. "Met elke contract dat een bedrijf beheert, verhoogt de kans op verbetering. Op basis van primair onderzoek in een binnenkort te verschijnen rapport met Docusign constateerden wij dat bedrijven die elk jaar meer dan 20.000 contracten beheren hun omzet met $ 44 miljoen of meer kunnen zien stijgen door hun systemen en processen te verbeteren."

HET DOCUSIGN IAM PLATFORM + APPLICATIES

Het Docusign IAM-platform en de applicaties ervan verbindt de verschillende onderdelen van het contractbeheerproces naadloos met elkaar. Door het gebruik van AI kunnen sneller contracten worden gemaakt, verbeteren de onderhandelingen en worden strategische inzichten geboden, die bedrijven ondersteunen bij het beheer van hun contractportfolio's.

"De recente ontwikkelingen op het gebied van AI, in combinatie met onze uitgebreide ervaring op het gebied van contracten, maakten het voor ons mogelijk krachtige nieuwe mogelijkheden te bouwen voor allerlei soorten bedrijven," zegt Dmitri Krakovsky, Chief Product Officer bij Docusign. "Het Docusign IAM-platform en de door het platform aangestuurde applicaties zullen een ongeëvenaarde grote zakelijke uitwerking hebben op onze klanten, op een manier die eerder niet mogelijk was."

Met Docusign IAM kunnen bedrijven van elke omvang:

Contracten maken op een collaboratieve, geautomatiseerde en geïntegreerde manier met al hun bedrijfsprocessen en -systemen, zoals Customer Relationship Management (CRM), Human Capital Management (HCM) en Enterprise Resource Planning (ERP).

maken op een collaboratieve, geautomatiseerde en geïntegreerde manier met al hun bedrijfsprocessen en -systemen, zoals Customer Relationship Management (CRM), Human Capital Management (HCM) en Enterprise Resource Planning (ERP). Contracten sneller en veiliger vastleggen, en met een betere eindklant-, partner- en werknemerservaring.

sneller en veiliger vastleggen, en met een betere eindklant-, partner- en werknemerservaring. Contracten beheren door de verborgen informatie hierin te onthullen, waardoor waarde wordt ontsloten en onnodige risico's worden beperkt.

Deze nieuwe mogelijkheden worden geboden door de nieuwe platformdiensten die Docusoap IAM aanbiedt:

Docusign Navigator is een slimme repository waar bedrijven contracten uit elke bron centraal kunnen opslaan, beheren en analyseren. Navigator dient niet alleen voor de opslag van documenten: aangedreven door Docusign AI zet het ongestructureerde contracten effectief om in gestructureerde data. Door de gegevens te ontsluiten, kunnen gebruikers met Navigator gemakkelijk contracten vinden, snel belangrijke informatie inzien en waardevolle inzichten uit hun contracten krijgen. Voorbij zijn de tijdverspilling, inkomstenverliezen en onnodige risicoblootstelling door het gebrek aan zichtbaarheid van contracten. Met Navigator kunnen gebruikers de efficiëntie in de hele organisatie verhogen, mogelijkheden ontdekken om kosten te verlagen en het overzicht en de beveiliging van contracten verbeteren.

is een slimme repository waar bedrijven contracten uit elke bron centraal kunnen opslaan, beheren en analyseren. Navigator dient niet alleen voor de opslag van documenten: aangedreven door Docusign AI zet het ongestructureerde contracten effectief om in gestructureerde data. Door de gegevens te ontsluiten, kunnen gebruikers met Navigator gemakkelijk contracten vinden, snel belangrijke informatie inzien en waardevolle inzichten uit hun contracten krijgen. Voorbij zijn de tijdverspilling, inkomstenverliezen en onnodige risicoblootstelling door het gebrek aan zichtbaarheid van contracten. Met Navigator kunnen gebruikers de efficiëntie in de hele organisatie verhogen, mogelijkheden ontdekken om kosten te verlagen en het overzicht en de beveiliging van contracten verbeteren. Docusign Maestro helpt gebruikers flexibele, aanpasbare workflows voor contracten aan te maken die nauwkeurig op hun behoeften zijn afgestemd, zonder dat ze ook maar één coderegel hoeven te schrijven. De dagen dat je codevaardigheden en uren werk nodig had om end-to-end workflows te maken, behoren tot het verleden. Met Maestro kunnen gebruikers in slechts enkele minuten aangepaste workflows configureren en de mogelijkheden van Docusign, zoals eSignature, ID-verificatie en gegevenscontrole, combineren met apps van derden en deze aan hun bedrijfsprocessen koppelen. In de toekomst kunnen gebruikers profiteren van onze vooraf geconfigureerde workflows voor algemene toepassingen, zoals onboarding van klanten, leveranciers en medewerkers en KYC-compliancevereisten.

helpt gebruikers flexibele, aanpasbare workflows voor contracten aan te maken die nauwkeurig op hun behoeften zijn afgestemd, zonder dat ze ook maar één coderegel hoeven te schrijven. De dagen dat je codevaardigheden en uren werk nodig had om end-to-end workflows te maken, behoren tot het verleden. Met Maestro kunnen gebruikers in slechts enkele minuten aangepaste workflows configureren en de mogelijkheden van Docusign, zoals eSignature, ID-verificatie en gegevenscontrole, combineren met apps van derden en deze aan hun bedrijfsprocessen koppelen. In de toekomst kunnen gebruikers profiteren van onze vooraf geconfigureerde workflows voor algemene toepassingen, zoals onboarding van klanten, leveranciers en medewerkers en KYC-compliancevereisten. Docusign App Center bouwt voort op ons ecosysteem van ontwikkelaars en partners, zodat gebruikers nu gemakkelijk een breed scala aan apps kunnen ontdekken, installeren en koppelen om hun bestaande systemen te integreren in Docusign IAM. Gebruikers kunnen verbinden met HubSpot en Salesforce om klantinformatie te registreren; ServiceNow om een nieuwe workflow te starten; Quik! om gegevens uit data te extraheren; Stripe om een betalingsabonnement te genereren, of Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Sharepoint en Prisidio om voltooide documenten te archiveren - en er komen nog meer apps bij.

Met deze nieuwe platformdiensten en de mogelijkheden van het Docusign IAM-platform kunnen we speciaal ontwikkelde toepassingen voor specifieke bedrijfsafdelingen aanbieden. Wanneer Docusign IAM deze zomer wordt gelanceerd, bieden we:

IAM voor Sales: Verkoopteams kunnen sneller deals sluiten door slimme contracten te genereren en overeenkomstprocessen naadloos aan te sluiten op CRM-systemen.

Verkoopteams kunnen sneller deals sluiten door slimme contracten te genereren en overeenkomstprocessen naadloos aan te sluiten op CRM-systemen. IAM voor Customer Experience: Productmanagers kunnen elegante contractervaringen creëren die de conversie verbeteren, zodat er minder wordt uitgestapt en een wrijvingsloze oplossing wordt geleverd.

Productmanagers kunnen elegante contractervaringen creëren die de conversie verbeteren, zodat er minder wordt uitgestapt en een wrijvingsloze oplossing wordt geleverd. IAM Core: Elk team dat niet rechtstreeks wordt bediend via een "IAM for X"-applicatie kan zijn eigen oplossing aanpassen met Docusign IAM Core. Teams kunnen hun eigen contractbeheerervaring ontwerpen met behulp van onze modulaire platformservices, er hun eigen apps bovenop bouwen of deze aanpassen met een app uit het Docusign App Center.

Docusign is van plan om in de nabije toekomst meer IAM-applicaties te lanceren voor andere bedrijfstakken en verticale sectoren. Bijvoorbeeld:

IAM voor Inkoop: Inkoopteams kunnen het source-to-pay proces stroomlijnen, risico's en vertragingen beperken en er vervolgens voor zorgen dat op tijd aan de contractvoorwaarden wordt voldaan.

Inkoopteams kunnen het source-to-pay proces stroomlijnen, risico's en vertragingen beperken en er vervolgens voor zorgen dat op tijd aan de contractvoorwaarden wordt voldaan. IAM voor Human resources: HR-teams kunnen ervaringen van wereldklasse leveren met medewerkerscontracten, van indienstneming tot pensionering, dankzij integraties met Docusign en belangrijke HR-tools.

EEN NIEUWE SAAS-CATEGORIE: INTELLIGENT AGREEMENT MANAGEMENT

Docusign IAM is de eerste vermelding in een opkomende SaaS-categorie voor bedrijven: Intelligent Agreement Management. Net zoals categorieën van CRM, HCM en ERP voordeel haalden uit internet om sales, HR en resource management te moderniseren, zullen platformen zoals Docusign nu ook gebruikmaken van IA om het contractbeheerproces naar de 21e eeuw te brengen.

"De waarde ontsluiten van data die nu vastzitten in contracten en documenten is een enorm probleem voor bijna elke organisatie," zegt Holly Muscolino, Group Vice President bij IDC. "De aankondiging van Docusign rond Intelligent Agreement Management komt op het juiste moment gezien de impact die AI heeft op bedrijfsprocessen."

De lancering van Docusign IAM is een belangrijke uitbreiding van de visie en strategie van het bedrijf en bouwt voort op meer dan 20 jaar innovatie in domeinen zoals e-handtekening en Contract Lifecycle Management. Het bedrijf bedient momenteel meer dan 1,5 miljoen klanten en meer dan een miljard mensen in meer dan 180 landen.

"Docusign werpt een nieuwe blik op contracttechnologie met hun nieuwe aankondigingen rond Intelligent Agreement Management," verklaart Ryan O'Leary, Research Director bij IDC. "Hiermee stapt Docusign over naar een modulaire platformaanpak die klanten een meerwaarde zou moeten bieden omdat ze hun eigen unieke organisatorische uitdagingen kunnen ondersteunen."

BESCHIKBAARHEID

Het Docusign IAM-platform - en de nieuwe IAM-applicaties voor Sales, Customer Experience en Core - zijn vanaf eind mei beschikbaar voor klanten in de VS en zullen later dit jaar worden uitgebreid naar andere grote markten.

*Bron: Deloitte & Docusign Digital Agreement Management Study, 2024

Over Docusign

Docusign brengt overeenkomsten tot leven. Meer dan één miljoen klanten en meer dan één miljard gebruikers in meer dan 180 landen gebruiken de Docusign-oplossingen om bedrijfsprocessen te versnellen en het leven van de mensen te vereenvoudigen. Met het Docusign IAM-platform ontsluit Docusign bedrijfskritische gegevens die in documenten vastziten. Tot nu toe waren deze losgekoppeld van bedrijfsregistratiesystemen, wat bedrijven tijd, geld en kansen kostte. Met Docusign IAM kunnen bedrijven contracten opstellen, vastleggen en beheren aan de hand van de oplossingen van het topbedrijf in e-handtekeningen en Contract Lifecycle Management.

