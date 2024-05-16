DOCUSIGN 推出全新人工智能「智能協議管理」平台，開創 SAAS 新品類

Docusign IAM 助企業每年重拾 2 萬億美元的全球經濟價值*

三藩市2024年5月16日 /美通社/ -- Docusign （納斯達克股票代碼: DOCU） 今日宣佈將大幅擴闊公司策略，開拓全新 SaaS 類別 - 智能協議管理——並推出 Docusign IAM。Docusign IAM 是一個智能協議管理平台，同時配備一系列應用程式，引導使用該新品類。Docusign IAM 將協助來自各界的企業洞悉協議數據，並採取行動，加快合約審核週期，提升全機構的生產力。

「協議是每一家企業的基礎，但常見的協議管理方式仍局限於過去的固有思維」，Docusign 行政總裁 Allan Thygesen 稱，「協議管理不善和系統落後每年令企業損失時間、機會和近 2 萬億美元的全球經濟價值。智能協議管理將有助於改變現狀；全球企業將能夠更有效地營運並更快地增長收入」。

Docusign IAM 影片 Docusign Navigator

協議陷阱

當今大部分公司都跌入了「協議陷阱」之中，落後的文件協議系統和處理程序令業務運作緩慢，關鍵業務資訊困於靜態的平面文件中，無法與現有的紀錄系統連結。

這些未連結的系統和流程給企業造成了巨大的成本。據 Deloitte *最近的一份研究估計，

每個職能部門每年在制定協議方面平均會浪費 25,000 小時；

每個職能部門每年在整理、儲存和管理協議方面平均會浪費 6,000 小時；

每個職能部門每年在分析協議以獲取見解方面平均浪費 14,000 小時。

全球每年因協議管理不善而損失 2 萬億美元的經濟價值。

Deloitte Consulting LLP 的負責人 Rohan Gupta 表示：「Deloitte 與近九成《财富》五百強企業合作，親歷落後的協議管理方式如何對各種規模的企業產生實質性的負面影響，當中包括銷售額下跌、生產力下降，以及成本增加。企業管理的每一份協議，都蘊藏著改進的機會。我們在即將與 Docusign 發佈的主要研究報告中，透過初步研究發現，每年管理超過 20,000 份協議的公司，可透過改進系統和流程，將收入增加 4,400 萬美元或以上。」

DOCUSIGN IAM 平台 + 應用程式

Docusign IAM 平台和應用程式將無縫連接協議管理流程的不同部分，並利用人工智能技術加快合約制定、提升談判效率，以及提供策略性見解，協助企業管理其協議組合。

「人工智能最近取得了重大進展，結合我們在協議領域的豐富經驗，使我們能夠為各行各業的企業構築強大的新功能」，Docusign 產品總監 Dmitri Krakovsky 稱。「Docusign IAM 平台及其衍生應用程式將以前所未有的方式，為我們的客戶帶來切實的業務效益。」

憑藉 Docusign IAM，各種規模大小不一的企業將能夠：

以 一種協作、自動化和集成的協議管理方法，結合了所有業務流程和系統，諸如客戶關係管理 (CRM)、人力資本管理 (HCM) 和企業資源規劃 (ERP)。

一種協作、自動化和集成的協議管理方法，結合了所有業務流程和系統，諸如客戶關係管理 (CRM)、人力資本管理 (HCM) 和企業資源規劃 (ERP)。 致力於 更快、更安全地達成協議，並給最終客戶、合作夥伴和員工提供更好的體驗。

更快、更安全地達成協議，並給最終客戶、合作夥伴和員工提供更好的體驗。 透過揭示隱藏在協議中的資訊，發掘價值並降低不必要的風險，以管理協議。

在 Docusign IAM 的新平台服務中將可使用此等新功能：

Docusign Navigator 是智能儲存庫，讓機構可以集中式存储、管理和分析任何來源的協議。Navigator 不僅僅是一個文件儲存庫，更重要的是，採用了 Docusign AI 技術，能有效地將非結構化協議轉換成結構化數據。利用 Navigator 解鎖這些數據後，使用者可以輕鬆地快速存取關鍵資料，獲取協議見解。企業不再因缺乏協議的可視性而浪费時間、損失收入和承受不必要的風險。運用 Navigator，使用者可以於整個機構中提升效率、發掘降低成本的契機，以及提高協議的監督和安全性。

是智能儲存庫，讓機構可以集中式存储、管理和分析任何來源的協議。Navigator 不僅僅是一個文件儲存庫，更重要的是，採用了 Docusign AI 技術，能有效地將非結構化協議轉換成結構化數據。利用 Navigator 解鎖這些數據後，使用者可以輕鬆地快速存取關鍵資料，獲取協議見解。企業不再因缺乏協議的可視性而浪费時間、損失收入和承受不必要的風險。運用 Navigator，使用者可以於整個機構中提升效率、發掘降低成本的契機，以及提高協議的監督和安全性。 Docusign Maestro 可以協助使用者創建彈性、可量身定制的協議工作流程，在完全滿足使用者的需求同時毋須編寫任何代碼。告別需要編寫代碼和花費大量時間來創建點到點工作流程的時代。運用 Maestro，使用者可以在幾分鐘內配置客製化的工作流程，將電子簽名、身份驗證、數據驗證等 Docusign 功能與第三方應用程式結合起來，無縫連接至其業務流程中。未來，使用者將可以利用我們預先配置的工作流程，處理常見用例，諸如客戶、供應商和僱員的引導流程，以及 KYC 合規要求。

可以協助使用者創建彈性、可量身定制的協議工作流程，在完全滿足使用者的需求同時毋須編寫任何代碼。告別需要編寫代碼和花費大量時間來創建點到點工作流程的時代。運用 Maestro，使用者可以在幾分鐘內配置客製化的工作流程，將電子簽名、身份驗證、數據驗證等 Docusign 功能與第三方應用程式結合起來，無縫連接至其業務流程中。未來，使用者將可以利用我們預先配置的工作流程，處理常見用例，諸如客戶、供應商和僱員的引導流程，以及 KYC 合規要求。 Docusign App Center 立足於我們龐大的開發者和夥伴生態系統，使用者能夠輕鬆發現、安裝和連接各種應用程式，將其現有系統與 Docusign IAM 平台無縫接駁。使用者可以連接 HubSpot 和 Salesforce 以紀錄客戶資料；啟動新工作流程的 ServiceNow；提取協議數據的 Quik!；生成訂購費的 Stripe，或者 Box、Dropbox、Google Drive、Microsoft OneDrive 或 SharePoint 以及歸檔已完成文檔的 Prisidio - 未來將開發的更多應用程式。

借助這些新平台服務和 Docusign IAM 平台功能，我們將能夠為特定業務領域提供量身定制的應用程式。在今夏發佈 Docusign IAM 時，我們將提供：

用于銷售的 IAM ： 銷售團隊將能透過生成智能合約以及將協議流程無縫地與 CRM 系統連接，加快成交速度。

銷售團隊將能透過生成智能合約以及將協議流程無縫地與 CRM 系統連接，加快成交速度。 用于客戶體驗的 IAM ： 產品經理將可以創建優質的協議流程，从而提升轉換率、降低棄用率以及提供無縫體驗。

產品經理將可以創建優質的協議流程，从而提升轉換率、降低棄用率以及提供無縫體驗。 IAM Core：無需透過「IAM for X」應用程式直接服務的任何團隊都可以使用 Docusign IAM Core 量身定制自己的解決方案。團隊可以利用我們模組化平台服務來設計客製化的協議管理體驗，也可以自行在平台上建置應用程式，或者從 Docusign App Center 尋找合適的應用程式進行客製化。

Docusign 預計未來將推出更多針對其他行業和垂直領域的 IAM 應用程式。諸如：

用于採購的 IAM ： 採購團隊將能夠簡化採購到付款流程，減輕風險和延誤，並確保及时遵守協議條款。

採購團隊將能夠簡化採購到付款流程，減輕風險和延誤，並確保及时遵守協議條款。 用于人力資源管理的 IAM：透過融合 Docusign 與關鍵人力資源工具，人力資源團隊將可以從僱員入職到退休的整個流程，提供世界一流的員工協議體驗。

SAAS 新品類：智能協議管理

Docusign IAM 首次進入企業 SaaS 新品類：智能協議管理。好比 CRM（客戶關係管理）、HCM（人力資本管理）和 ERP（企業資源規劃）等類別的應用程式利用互聯網，以現代化方式進行銷售、人力資源和資源管理一樣，Docusign IAM 等平台將利用人工智能使協議管理流程邁入 21 世紀。

IDC 集團副總裁 Holly Muscolino 表示：「對於幾乎所有企業而言，释放當前隐藏在協議和文件中的數據價值一直是一大難題。適逢人工智能對商業流程產生重大影響之際，Docusign 宣佈推出智能協議管理」。

Docusign IAM 的推出表明公司願景和戰略均獲重大拓展，是電子簽名和合約生命週期管理等領域逾 20 年創新的延續。公司目前服務全球超過 180 個國家/地區的 150 萬個客戶和超過 10 億用戶。

「Docusign 透過其全新智能協議管理解決方案，為協議技術領域注入嶄新視野」，IDC 研究總監 Ryan O'Leary 表示，「這次宣佈標誌著 Docusign 轉向模組化平台的策略，讓客戶能因其獨有的組織挑戰，自行建置所需功能，從而給客戶增值」。

服務範圍

Docusign IAM 平台及其面向銷售、客戶體驗和核心業務的新應用程式將於 5 月底率先在美国向客戶出售，並将在今年晚些時候推廣到其他主要市場。

*資料來源：Deloitte & Docusign 數碼協議管理研究，2024 年

關於 Docusign Docusign 能激活協議。來自全球超過 180 個國家/地區的逾 150 萬客戶和 10 億用戶正使用 Docusign 解決方案，以加快業務流程，令人們的生活變得更加簡單。Docusign 透過 Docusign IAM 平台解鎖了文件內蘊藏的業務關鍵數據。一直以來，這些數據與業務系統記錄脫鉤，令企業付出時間、金錢和機會成本。使用 Docusign IAM，各個公司可籍助首屈一指的電子簽名和合約生命週期管理專家，創建的解決方案來制定、調撥和管理協議。

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SOURCE DocuSign, Inc.