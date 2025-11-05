Draagbare loophulprobot "WIM KIDS" van WIRobotics wint CES 2026 innovatieprijs in digitale gezondheid

Een stap in de richting van groei: WIM KIDS, de draagbare robot die de evolutie van kinderen begeleidt

SEOEL, Zuid-Korea, 5 nov. 2025 /PRNewswire/ -- WIRobotics (co-CEO's Yeonbaek Lee en Yongjae Kim, hoogleraar aan de Korea University of Technology & Education), een internationaal bedrijf gespecialiseerd in draagbare robotica, maakte bekend dat het de CES 2026 Innovation Award heeft gewonnen in de categorie Digital Health.

WIRobotics, dat sinds 2024 al drie jaar op rij de CES Innovation Award heeft ontvangen, bewees opnieuw haar wereldwijde leiderschap op gebied van draagbare robotica via haar filosofie van op de mensen gericht ontwerp en eigen technologie.

Photo courtesy of WIRobotics – Walking-Assist Wearable Robot WIM KIDS

Het bekroonde product WIM KIDS is een draagbare robot die helpt bij het lopen en is bedoeld voor opgroeiende kinderen.

Het "meegroeiframe", de belangrijkste technologische functie, is een verstelbaar modulair pootframesysteem dat in drie fasen kan worden vervangen om de groei van kinderen van 4 tot 15 jaar te volgen.

Deze structuur is niet alleen een kwestie van maataanpassing, maar een technisch ontwerp dat langdurige bruikbaarheid en ergonomisch comfort garandeert, wat veel lof oogstte van de CES-jury.

De robot weegt minder dan 1 kilogram en is daarmee meer dan 37% lichter dan het model voor volwassenen (WIM S, 1,6 kg).

Met behulp van een ultralicht mechanisme en een op AI gebaseerd gepersonaliseerd algoritme biedt WIM KIDS natuurlijke ondersteuning bij het lopen zonder de beweging te beperken, terwijl ook de loopstabiliteit en het comfort worden verbeterd.

Naast de technische functie wordt WIM KIDS erkend als een robot die de motivatie van een kind om zelfstandig te lopen nieuw leven inblaast. Tijdens gebruikerstesten kreeg de robot zeer positieve feedback van ouders.

Yeonbaek Lee, co-CEO van WIRobotics, legde het doel achter de ontwikkeling van WIM KIDS uit:

"We hebben WIM KIDS ontwikkeld vanuit de overtuiging dat echte innovatie begint wanneer technologie de menselijke wil ondersteunt.

WIM KIDS is het hoogtepunt van de kerntechnologieën van WIRobotics en combineert een op groei gebaseerd frameontwerp met een AI-algoritme voor loopcontrole om een geoptimaliseerde ondersteuning te bieden die op de beweging van elke gebruiker is afgestemd.

In de toekomst zal de WIM-serie zich verder ontwikkelen om aan de behoeften van verschillende gebruikers, beroepen en leefomgevingen te voldoen.

We geloven dat deze technologische vooruitgang hulp bij het lopen zal overstijgen en een positieve verandering in het dagelijks leven van mensen teweeg zal brengen."

Sinds 2025 is WIRobotics gestart met grootschalige verkoop in Europa en China, waar de lichte draagbare robots veel erkenning hebben gekregen in de gezondheidszorg en de seniorenmarkt.

Met de CES 2026-award vestigt WIRobotics zich verder als merk voor draagbare robotica dat alle generaties van dienst is, van kinderen tot senioren.

Naast draagbare robots onthulde WIRobotics in augustus 2025 haar humanoïde robot ALLEX, die een nieuwe richting in de robotica-technologie aangeeft.

Terwijl de WIM-serie zich op uitbreiding van mobiliteit richt, gaat ALLEX voor uitbreiding van de menselijke ervaring, terwijl WIRobotics doorgaat met het ontwikkelen van technologieën die het mogelijk maken dat mensen en robots naast elkaar bestaan.

Over WIRobotics

WIRobotics (We Innovate Robotics) verbetert het leven aan de hand van draagbare robotica. De in 2024 door de CES bekroonde WIM combineert op de mens gericht ontwerp en technologie en leidt het tijdperk van "één persoon, één robot" via voortdurende innovatie.

