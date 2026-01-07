WIRobotics trekt grote belangstelling op CES 2026 Unveiled, met robotica van alledaagse mobiliteit tot geavanceerde humanoïde technologie

LAS VEGAS, 7 januari 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics, een wereldwijd roboticabedrijf onder leiding van mede-CEO's Yeonbaek Lee en Yongjae Kim, heeft bekendgemaakt dat het met succes heeft deelgenomen aan CES 2026 Unveiled, gehouden in Las Vegas.

Photo credit: WIRobotics. Visitors test and experience WIM S at CES 2026 Unveiled.

WIRobotics is een wereldwijd roboticabedrijf dat draagbare en humanoïde robottechnologieën ontwikkelt die ontworpen zijn om de menselijke mobiliteit en het dagelijks leven uit te breiden. Het bedrijf, dat gebaseerd is op mensgericht ontwerp en robotica die geoptimaliseerd is voor gebruik in de praktijk, blijft zijn wereldwijde aanwezigheid uitbreiden. Sinds 2024 heeft WIRobotics zijn bedrijfsuitbreiding gericht op zijn draagbare loophulprobot, WIM.

Het bedrijf is ook drie opeenvolgende jaren, van 2024 tot 2026, erkend met CES Innovation Awards, wat zijn technologische leiderschap en wereldwijde concurrentievermogen onderstreept.

Op CES 2026 Unveiled presenteerde WIRobotics WIM S, een verbeterde versie van zijn draagbare loophulprobot WIM, die zijn nieuwste ontwikkelingen introduceerde aan wereldwijde media- en industrieprofessionals. Sinds 2025 heeft WIM S zich buiten de Koreaanse markt uitgebreid naar wereldwijde markten, waaronder Europa, China en Japan, en het bedrijf gebruikte de Unveiled-fase om de voortgang en resultaten van deze wereldwijde marktontwikkeling te delen.

Tijdens het evenement trok WIRobotics veel belangstelling van toonaangevende media en kopers in Noord-Amerika, Europa, India en Zuid-Amerika. De deelnemers merkten WIM S op vanwege de praktische bruikbaarheid, het gebruiksvriendelijke ontwerp en het potentieel om geschikt te worden gemaakt voor verschillende markten en gebruikersbehoeften.

Deze dynamiek zal naar verwachting doorgaan in de hoofdtentoonstelling van CES 2026, die op 6 januari wordt geopend. Tijdens de expositie zal WIRobotics officiële demonstraties geven van zijn humanoïde robot ALLEX, waardoor de verwachtingen bij de wereldwijde media en belanghebbenden uit de sector, die tijdens Unveiled kennis hebben gemaakt met de technologieën van het bedrijf, nog verder worden aangewakkerd. ALLEX zal worden tentoongesteld door middel van live beweging en interactieve demonstraties, waardoor bezoekers een beter beeld krijgen van de richting die WIRobotics inslaat met betrekking tot de volgende generatie robottechnologie.

Tijdens CES 2026 zal WIRobotics exposeren op de Venetiaanse Expo (hal A D, stand #54735), waar het praktische demonstraties van WIM S zal blijven geven, naast live demonstraties van zijn humanoïde robot ALLEX, waarbij het publiek van over de hele wereld wordt betrokken.

Over WIRobotics

WIRobotics, opgericht in 2021, is een wereldwijd roboticabedrijf dat een breed spectrum aan robotica-technologieën presenteert, variërend van draagbare robots die zijn ontworpen voor dagelijks gebruik tot geavanceerde humanoïde robotica.

Het bedrijf begon in 2023 met de commerciële verkoop van draagbare robots met rugsteun en loophulp, waardoor de toegang tot robotica voor dagelijkse mobiliteit werd uitgebreid. In de zomer van 2025 onthulde WIRobotics het bovenlichaam van zijn humanoïde robot, ALLEX, wat zijn uitbreiding naar geavanceerde humanoïde robotica markeerde.

Door tegelijkertijd robots voor het dagelijks leven en robottechnologieën van de volgende generatie te ontwikkelen, blijft WIRobotics de toekomst van de robotica wereldwijd vormgeven.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855136/Image.jpg