Dstny benoemt Christophe Costers tot Chief Operating Officer (COO)

BRUSSEL, 4 juli 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, een toonaangevende Europese leverancier van op de cloud gebaseerde zakelijke communicatie, heeft vandaag de benoeming van Christophe Costers als Chief Operating Officer bekendgemaakt. Christophe, een ervaren manager met een sterke staat van dienst in transformationeel management, zal de bedrijfsprestaties en duurzame groei van Dstny aansturen.

Christophe Costers heeft bijna 20 jaar uiteenlopende ervaring in verschillende bedrijfsfuncties, waaronder P&L-verantwoordelijkheid, strategisch advies en ondernemerschap. Daarnaast heeft hij uitgebreide branche-expertise op het gebied van Telecom/ICT-diensten en private equity. Costers heeft een ruime, internationale ervaring in meer dan 25 landen in ontwikkelde en opkomende markten.

Meest recent bekleedde hij verschillende senior managementfuncties bij Telenet, een toonaangevend Belgisch telecombedrijf met een omzet van ongeveer € 2,6 miljard, waar hij consequent blijk gaf van uitzonderlijke prestaties en leiderschap.

"Onze branche ondergaat een snelle transformatie, en de unieke combinatie van vaardigheden en ervaring die Christophe heeft, maken hem de ideale persoon om onze initiatieven op het gebied van bedrijfsprestaties te leiden", aldus Daan De Wever, CEO van Dstny. "Met de benoeming van Christophe hebben we vertrouwen in ons vermogen om onze groei te versnellen en de vitaliteit van onze klanten, partners, medewerkers en de planeet te stimuleren."

"Ik vind het geweldig om het avontuur met Dstny aan te gaan en met een getalenteerd team te gaan samenwerken om de positie van het bedrijf als leider op het gebied van op de cloud gebaseerde, zakelijke communicatie verder te versterken", aldus Christophe. "Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring in te zetten om duurzame groei te stimuleren en Dstny te helpen onze klanten en partners uitzonderlijke waarde te leveren."

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende leverancier van op de cloud gebaseerde, zakelijke communicatieoplossingen. Met meer dan 3 miljoen gebruikers vereenvoudigt Dstny de communicatie voor bedrijven, partners en serviceproviders met interactieve tools die in alle formaten, inclusief spraak, video en chat "as-a-service" worden geleverd. Met een mobile-first design en gemakkelijke integratie zorgen de innovatieve technologie en de sterke lokale partnerschappen van Dstny voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Dstny, met zijn hoofdkantoor in Brussel, heeft 1.000 werknemers in 7 Europese landen en een jaaromzet van ongeveer € 250 miljoen.

