Dstny remporte le prestigieux Computable Award dans la catégorie « projet informatique de l'année » avec Standaard Boekhandel

BRUXELLES, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dstny a reçu le Computable Award dans la catégorie « projet informatique de l'année » pour sa plateforme cloud innovante tout-en-un pour les communications d'entreprise, qu'elle a mise en œuvre chez Standaard Boekhandel. Ce prix a été décerné lors du salon ICT Cybersec Europe à Bruxelles.

Dstny wins IT project of the year

Computable a présenté ses prix prestigieux pour la neuvième fois le jeudi 30 mai 2024, dans onze catégories. Malgré une forte concurrence, Dstny a été récompensée dans la catégorie des projets informatiques de l'année. Le jury d'experts a salué l'approche globale de Dstny qui a transformé la communication commerciale de Standaard Boekhandel et soutenu le travail hybride.

Standaard Boekhandel avait auparavant une téléphonie mobile et fixe avec différents fournisseurs, ce qui entraînait une gestion inefficace et un manque de surveillance. La demande, la résiliation et la modification des abonnements prenaient du temps. En outre, il n'était pas possible de répondre aux appels à des numéros fixes sur les téléphones mobiles, ce qui a compromis la facilité d'accès de l'entreprise, un véritable problème en période de travail hybride. De plus, les échanges téléphoniques physiques à deux endroits étaient difficiles à entretenir et manquaient de caractéristiques modernes et de capacités d'intégration.

La mise en œuvre de la plateforme cloud tout-en-un de Dstny garantit que les employés peuvent désormais être joints sur leur numéro de téléphone mobile et d'entreprise sur n'importe quel appareil et à tout moment. Les appels sont automatiquement transférés à un collègue s'ils ne reçoivent pas de réponse, ce qui permet aux clients de toujours être en mesure de communiquer avec quelqu'un.

« La plateforme cloud de Dstny pour les communications commerciales est utilisée par 653 employés de toutes les succursales de Standaard Boekhandel. Le projet, achevé en 2023, a permis d'améliorer la satisfaction des clients, la mise en œuvre et la maintenance rentables, ainsi que l'efficacité et la productivité grâce à une meilleure collaboration », a déclaré Christopher De Wachter, responsable du système et administrateur du réseau chez Standaard Boekhandel.

Thomas Wouters, directeur des ventes de Dstny Belgium : « Nous très heureux de recevoir ce prix prestigieux. Notre collaboration avec Standaard Boekhandel démontre à quel point les solutions de communication intégrées sont essentielles pour les entreprises modernes. Ce prix confirme notre engagement à fournir des outils de communication innovants qui aident les entreprises à travailler plus efficacement. »

Dstny est un important fournisseur européen de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3,5 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services grâce à des produits fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte environ 1 000 employés dans 7 pays européens.

