Dstny wint Beste Gebruik van Telefonie/Eengemaakte Communicatie op de Cloud Awards 2023-2024

LONDEN, 10 januari 2024 /PRNewswire/ -- Dstny is als overwinnaar uit de bus gekomen op de Cloud Awards 2023 – 2024 en heeft de titel van Beste Gebruik van Telefonie/Eengemaakte Communicatie in de wacht gesleept met zijn onlangs uitgebrachte product "Call2Teams Go".

Call2Teams Go is de nieuwste toevoeging aan Dstny's Call2Teams-productreeks die een van de meest kostenefficiënte oplossingen op de markt biedt om rechtstreeks binnen de Teams-interface te bellen.

Cloud Awards winner

Deze nieuwste onderscheiding is een trotse erkenning van hoe Dstny de grenzen van innovatie blijft verleggen voor zijn dienstverleningspartners op de hele wereld.

Aldus Head of Operations voor de Cloud Awards, James Williams:

"De Cloud Awards nemen nog steeds het voortouw bij het identificeren van de grote organisaties die wereldveranderende technologieën creëren. Dstny is werkelijk een indrukwekkende winnaar van een Cloud Award en tilt cloudtechnologieën naar nieuwe hoogten. Ze maakten indruk op de jury met hun marktleidende Call2Teams Go-innovatie en het was een waar genoegen om hen als beste in hun categorie te zien eindigen."

In reactie daarop zei Neil Greenwood, Dstny's Head of Product Management for Service Providers:

"Het is een ware eer dat ons Call2Teams Go-product wordt erkend in zo'n prestigieus internationaal prijzenprogramma, en in het bijzonder onze expertise op het vlak van baanbrekende spraakintegratie. Met Call2Teams Go zetten we de evolutie van onze Call2Teams-productreeks voort en bieden we waarde door het licentiebeheer te vereenvoudigen. Deze nieuwste onderscheiding is een fantastische manier om het jaar te beginnen en zal naast onze andere trofeeën prijken."

Ga voor meer informatie over Call2Teams en hun nieuwste product "Call2Teams Go" naar: www.call2teams.com

Over Call2Teams

Call2Teams integreert spraak gemakkelijk met Microsoft Teams. Het is een in de cloud geïntegreerd, middleware-product dat tussen elk telefoonsysteem, PBX of SIP Trunk provider en Microsoft Teams zit. Er is geen hardware of software nodig - het is niet nodig om nummers over te dragen, van telefoonbedrijf te veranderen of een bestaand telefoonsysteem weg te gooien.

Call2Teams maakt deel uit van een ecosysteem van de beste, mobile-first producten die worden aangeboden door Dstny, een vooraanstaande leverancier van cloudgebaseerde zakelijke communicatieoplossingen voor bedrijven, partners en serviceproviders.

Kom hier meer te weten over Dstny's spraakintegratieopties met Teams: https://www.dstny.com/solutions/microsoft-teams-integration

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende Europese leverancier van cloudgebaseerde zakelijke communicatieoplossingen. Met meer dan 3,5 miljoen gebruikers vereenvoudigt Dstny de communicatie voor bedrijven, partners en serviceproviders met producten die in alle formaten, inclusief spraak, video en chat "as-a-service" worden geleverd. Met een mobile-first design en gemakkelijke integratie zorgen de innovatieve technologie en de sterke lokale partnerschappen van Dstny voor uitzonderlijke gebruikerservaringen. Dstny, met hoofdkantoor in Brussel, heeft 1000 werknemers in 7 Europese landen en een jaaromzet van ongeveer € 250 miljoen.

Meer informatie op www.dstny.com

Contact: Helen Johnstone - Tel: +44 330 008 4523 - E-mail: [email protected]