Dstny benoemt Kris De Schepper als Managing Director voor België

BRUSSEL, 27 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Dstny, het Belgische technologiebedrijf dat is uitgegroeid tot Europese innovator en ontwikkelaar van cloudgebaseerde zakelijke communicatieoplossingen, heeft op 1 augustus Kris De Schepper aangesteld als nieuwe Managing Director voor Dstny België. Hij volgt Joachim Lauwers op die meer dan 10 jaar bij Dstny heeft gewerkt, waarvan de laatste zes jaar als Managing Director. Met een schat aan ervaring en een bewezen track record in commercieel en operationeel leiderschap, dat hij meebrengt vanuit zijn vorige functies bij Telenet en bpost, is Kris klaar om Dstny België verder succesvol te laten groeien.

Kris De Schepper - New MD Dstny Belgium

Kris De Schepper heeft een Master in Business Engineering van de Universiteit Antwerpen en heeft een rijke expertise in het aansturen van succesvolle veranderingen en het verbeteren van de klantervaring. In zijn vorige functie was hij Vice President Sales bij bpost, waar hij verantwoordelijk was voor de KMO-markt. Hij ontwikkelde en implementeerde er een succesvolle verkoop- en klantgerichte strategie die leidde tot aanzienlijke groei. Dit maakt hem de perfecte match voor de verdere groei van Dstny België.

"Ik ben enthousiast om deel uit te maken van de Dstny-familie en kijk er erg naar uit om nauw samen te werken met het Belgische team en de ambitieuze groeiplannen waar te maken", zegt Kris. "Met het innovatieve all-in Business Communications platform dat cloud telefonie naar alle apparaten brengt, vast-mobiele integratie mogelijk maakt en naadloos integreert met andere tools zoals Microsoft Teams en CRM's, heeft Dstny vandaag een sterke positie als UCaaS-speler uitgebouwd. Die willen we ook in België verder versterken en uitbouwen. Gecombineerd met de beste connectiviteits- en beveiligingsoplossingen, bieden we Belgische KMO's en grote bedrijven vandaag een futureproof bedrijfscommunicatieplatform, dat we binnenkort nog verder zullen uitbreiden met interessante bijkomende integratiemogelijkheden."

Daan De Wever, Group CEO Dstny: "Dankzij organische groei en gerichte overnames van toonaangevende marktspelers is Dstny de afgelopen jaren uitgegroeid van een telecomspeler tot een volwaardig internationaal technologiebedrijf met de ambitie om de nummer één leverancier van zakelijke cloudcommunicatieoplossingen in Europa te worden. We zijn dan ook blij met de expertise die Kris in ons Belgische team zal inbrengen. We kijken ernaar uit om samen onze ambities waar te maken en Dstny België onder zijn leiding verder te laten groeien. Tegelijk willen we Joachim Lauwers bedanken voor zijn impactvolle bijdrage aan de uitbouw van Dstny in België. Kris zal rapporteren aan Christophe Costers, onze Chief Operating Officer binnen de Dstny Group."

Over Dstny

Dstny is een toonaangevende Europese aanbieder van cloudgebaseerde bedrijfscommunicatie, die zowel rechtstreeks aan bedrijven, als via partners en serviceproviders wordt geleverd. Het bedrijf wil het dagelijks leven van zijn meer dan 3,5 miljoen gebruikers vereenvoudigen: de interactieve bedrijfscommunicatietools worden as-a-service geleverd en verbinden werknemers en klanten via alle mogelijke communicatiekanalen (spraak, video, chat, en andere).

De tools van Dstny zijn mobile-first, lokaal aanpasbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te integreren. Door innovatieve technologie te combineren met nauwe relaties met partners en service providers, en met sterke lokale teams, kan Dstny de best mogelijke gebruikerservaring bieden en de nieuwste toepassingen toegankelijk maken voor bedrijven in heel Europa.

Dstny, met hoofdkantoor in Zaventem, heeft meer dan 1000 werknemers in 7 Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken, VK). Meer info: www.dstny.be

