Duitse metropolen vergeleken: Hannover is een van de tien voordeligste grote steden voor een weekendtrip

HANNOVER, Duitsland, 22 maart 2024 /PRNewswire/ -- Voor wie een budgetvriendelijk weekendje naar Duitsland plant, heeft Hannover precies het goede aanbod, want hier gaat kwaliteit samen met betaalbaarheid.

In de stedentrip-index van reisexpert Travelcircus staat Hannover in de top tien. Deze lijst vergelijkt 82 grote Duitse steden op geschiktheid voor een weekendtrip en op voordeligheid. Hannover staat op plaats 6.

Er werd een breed scala van uitgaven geanalyseerd die tijdens een stedentrip gedaan worden: Overnachting in middenklassehotel, eten en drinken, diners, amusement en culturele evenementen. Plus kostenposten als heen- en terugreis en rondleidingen.

Hannover bleek de stad met de allerlaagste kosten voor de heen- en terugreis. Geen wonder, want deze bestemming is dé spil van de Nedersaksische infrastructuur en scoort met veelzijdige mobiliteit, zoals een goed lokaal vervoersnet, een fietsvriendelijke infrastructuur, autodeelfaciliteiten en de belbus Sprinti: een on-demand-service van de regio Hannover. In stad én streek komt u met deze combineerbare vervoersmogelijkheden duurzaam, veilig en voordelig op uw bestemming.

Ook de betaalbare stadsrondleidingen zijn overtuigend. Bovendien scoort de binnenstad in het onderzoek met 29 gratis bezienswaardigheden. De gratis toegang tot diverse musea (op vrijdag) maakt kunst en cultuur aan de Leine voor iedereen toegankelijk.

Vergeleken met andere grote steden biedt Hannover eveneens een breed scala voordelige accommodaties. Van hostels tot vakantiehuisjes zijn er opties voor ieder budget. Ook bij evenementen en in restaurants hoeft u niet diep in de buidel te tasten.

Met de HannoverCard (verkrijgbaar bij de Tourist Information) reist u gratis met bus en sneltram, en krijgt u korting in musea, theaters en meer.

Gezinsvriendelijke attracties en talrijke mogelijkheden in de natuur maken de regio Hannover ideaal voor een reisje met het hele gezin.

Meer informatie vindt u, AI-ondersteund, in alle talen op onze website https://hannover-living.de/

Perscontact:

Ela Windels

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Vahrenwalder Straße 7

D-30165 Hannover

Telefoon: +49-511-123490-26

[email protected]