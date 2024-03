- Billedet er tilgængeligt på AP -

HANNOVER, Tyskland, 22. marts 2024 /PRNewswire/ -- Hvis man planlægger en budgetvenlig weekendtur til Tyskland, er Hannover lige stedet, idet kvalitet her kombineres med overkommelige priser.

Hannover er kommet i top ti over storbyferier, som rejseeksperterne hos TRAVELCIRCUS har udarbejdet. Ranglisten sammenligner 82 tyske storbyer for at finde frem til de særligt velegnede til en prisvenlig weekendtur. Hannover ligger på sjettepladsen.

Der analyseredes en lang række udgifter, som typisk er forbundet med en storbyferie: Overnatning på mellemklassehotel, forplejning, middag, underholdning og kulturoplevelser. Desuden parametre som rejse til og fra byen og byrundture.

Frem for alt viste Hannover sig at være storbyen med specielt lave omkostninger for at rejse til og fra byen. Det kan ikke undre, idet destinationen er omdrejningspunktet for Niedersachsens infrastruktur og scorer point for sin multimobilitet, f.eks. et godt kollektivt transportnet, en cykelvenlig infrastruktur, delebiltjenester og tilkaldebussen "sprinti" fra Region Hannover. Uanset om man er i byen eller på landet, kan man med kombinérbare mobilitetssystemer nå sin destination bæredygtigt, sikkert og billigt.

Lige så overbevisende er også byrundturene til overkommelige priser. Desuden scorer byen i rejseeksperternes tjek med 29 gratis seværdigheder. Gratis adgang til forskellige museer (om fredagen) gør kunst og kultur ved Leine-floden tilgængelig for alle.

Sammenlignet med andre tyske storbyer tilbyder Hannover også en bred vifte af billige overnatningsmuligheder. Fra hostels til ferielejligheder er der muligheder for ethvert budget. Og man behøver heller ikke den store pengepung mht. begivenheder og spisesteder.

Med HannoverCard (fås hos Turistinformationen) kører man gratis med de lokale busser og tog, får rabat på museer, teatre og meget mere.

Familievenlige oplevelser og et væld af udendørs muligheder i naturen gør Region Hannover til den perfekte sviptursdestination for hele familien

Yderligere AI-søttet information på alle sprog på vores hjemmeside https://hannover-living.de/

