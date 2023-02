ElleVet Sciences, het toonaangevende CBD+CBDA-merk voor gezelschapsdieren in de VS, breidt uit naar Europa

PORTLAND, Maine, 16 februari 2023 /PRNewswire/ -- ElleVet Sciences heeft vandaag bekendgemaakt zijn wereldwijde bereik uit te breiden met zijn nieuwe Europese hoofdkantoor in Haarlem, Nederland. Het enige wetenschappelijk bewezen CBD+CBDA-merk voor gezelschapsdieren lanceert momenteel vanuit het Europese hoofdkantoor van ElleVet Sciences in Haarlem zijn eerste internationale uitrol in Nederland, Duitsland, Spanje en Frankrijk.

CEO van ElleVet Sciences, Christian Kjaer, zegt: "Als leider in CBD+CBDA cannabinoïden voor gezelschapsdieren in de VS, is het voor ons een natuurlijke vervolgstap om onze producten behalve in de VS ook aan dierenartsen en eigenaren van gezelschapsdieren in verschillende Europese landen aan te bieden."

"We hebben een enthousiast team in Europa klaar staan om dezelfde hoogwaardige klantenservice te bieden waar ElleVet Sciences in de VS om bekend staat", voegde Kjaer toe. "Om in Europa succesvol te zijn, moeten we onze producten en diensten op de lokale markten afstemmen. Dat doen we met een team van klantenservicemedewerkers die onze wetenschappelijk onderbouwde producten in de lokaal gesproken taal op de markt gaan brengen."

In Europa kunnen dierenartsen en eigenaren van gezelschapsdieren die ElleVet Sciences voor honden willen proberen, onze producten online vinden op ellevetsciences.eu of via hun lokale dierenarts.

Ga voor meer informatie in de Verenigde Staten naar ellevetsciences.com of volg ElleVet Sciences op @Ellevetsciences op Facebook en op Instagram .

Over ElleVet Sciences

ElleVet Sciences is een toonaangevend, op wetenschap gericht CBD+CBDA-bedrijf voor gezelschapsdieren, gevestigd in Portland, Maine, VS. Het is het eerste en enige bedrijf dat met zijn mengsel van cannabinoïden en terpeenolie klinische proeven met bewezen resultaten heeft uitgevoerd. Christian Kjaer en Amanda Howland richtten ElleVet Sciences op in 2017. Het team van ElleVet combineert wetenschappelijke en veterinaire achtergronden met toewijding aan dieren door middel van onderzoek en innovatie.

