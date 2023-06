EMMA - De virtualisatie zo eenvoudig als het ABC maken

Nieuwe embedded wizard in het emma multi-cloud management platform

LUXEMBURG, 15 juni 2023 /PRNewswire/ -- emma het eerste end-to-end, no-code multi-cloud management applicatieplatform, kondigt vandaag aan dat het een nieuwe functie heeft gelanceerd die het creëren van virtuele omgevingen vereenvoudigt.

De snelle technologische vooruitgang heeft de manier waarop organisaties hun IT-infrastructuur beheren veranderd. Onder de revolutionaire innovaties is virtualisatie naar voren gekomen als een game-changer, waardoor bedrijven efficiënt gebruik kunnen maken van middelen, flexibiliteit kunnen verbeteren en activiteiten kunnen stroomlijnen. In deze context heeft de nieuwe embedded wizard in het emma - enterprise multi-cloud management application - platform een baanbrekende aanpak opgeleverd om moeiteloos virtuele instances te creëren.

Voorbij zijn de dagen van complexe en tijdrovende instellingen van virtuele machines. Met de ingesloten wizard kunnen gebruikers nu instanties maken voor de verschillende doeleinden met het grootste gemak, eenvoud en snelheid. De intuïtieve interface van de wizard begeleidt gebruikers door elke stap en vereenvoudigt het proces voor zowel doorgewinterde professionals als beginners.

Gebruikers kunnen een reeks opties gebruiken om virtuele instanties te configureren die zijn afgestemd op specifieke vereisten door eenvoudig besturingssystemen te selecteren, bronnen toe te wijzen en netwerkparameters te definiëren, waardoor het implementatieproces een fluitje van een cent wordt.

Bovendien maakt de embedded wizard gebruik van de kracht van automatisering, waardoor snelle implementaties in verschillende cloudomgevingen mogelijk zijn. Het elimineert de noodzaak van handmatige configuraties, vermindert menselijke fouten en verbetert de algehele efficiëntie.

"Met de nieuwe embedded wizard heeft het emma multi-cloud management platform zich gepositioneerd als koploper op het gebied van virtualisatie. Door het maken van virtuele instanties net zo eenvoudig te maken als ABC, stelt het platform organisaties in staat om het volledige potentieel van virtualisatietechnologie te benutten, waardoor ze hun activiteiten kunnen schalen, het gebruik van resources kunnen optimaliseren en meer flexibiliteit kunnen bereiken in het dynamische zakelijke landschap van vandaag", zegt Dmitry Panenkov, oprichter en CEO van emma.

Het emma multi-cloud management platform biedt diensten voor het implementeren en beheren van applicaties, Kubernetes, back-ups en netwerk, waardoor het nut en de veelzijdigheid verder worden verbeterd. Deze diensten maken het voor organisaties eenvoudiger om hun digitale infrastructuur te beheren, ongeacht de complexiteit ervan.

Over emma

Bij emma geloven we dat cloudresources een commodity moeten zijn, gemakkelijk toegankelijk, net als elektriciteit of internet. Daarom creëren we 's werelds eerste end-to-end, no-code cloudbeheerplatform waarmee organisaties alle voordelen van multi-cloud kunnen ontsluiten zonder de gebruikelijke complexiteit en beveiligingsrisico's die gepaard gaan met multi-cloudactiviteiten.

SOURCE EMMA Technologies